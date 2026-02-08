„W ramach pracy dyplomowej studentka informatyki Politechniki Opolskiej opracowała system rozpoznawania polskiego języka migowego. Innowacyjne narzędzie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji” – poinformowała rzeczniczka uczelni Anna Kułynycz.
Studentka stworzyła specjalny program
Opracowane przez inż. Magdalenę Machacką narzędzie pozwala na rozpoznawanie i analizowanie gestów polskiego języka migowego w czasie rzeczywistym.
Technologia powinna wspierać osoby z niepełnosprawnościami, tym bardziej że w Polsce według szacunków żyje nawet blisko 100 tys. osób głuchych. Zastosowanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania gestów języka migowego może znacząco poprawić jakość ich życia. Po odpowiednim douczeniu modeli i rozbudowie systemu takie rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie m.in. w urzędach, gdzie obsługa osób głuchych wciąż stanowi duże wyzwanie
— powiedziała autorka programu.
Utworzenie systemu wymagało m.in. znalezienia i opracowania zbioru danych obejmującego znaki używane w polskim języku migowym. Uczelnia zapewnia, że mechanizm został przetestowany i działa poprawnie.
