Czy to będzie przełom? Studentka Politechniki Opolskiej opracowała program do komunikacji z osobami niesłyszącymi

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/sweetlouise
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/sweetlouise

W ramach pracy dyplomowej studentka informatyki Politechniki Opolskiej opracowała system rozpoznawania polskiego języka migowego. Innowacyjne narzędzie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji” – poinformowała rzeczniczka uczelni Anna Kułynycz.

Studentka stworzyła specjalny program

Opracowane przez inż. Magdalenę Machacką narzędzie pozwala na rozpoznawanie i analizowanie gestów polskiego języka migowego w czasie rzeczywistym.

Technologia powinna wspierać osoby z niepełnosprawnościami, tym bardziej że w Polsce według szacunków żyje nawet blisko 100 tys. osób głuchych. Zastosowanie sztucznej inteligencji do rozpoznawania gestów języka migowego może znacząco poprawić jakość ich życia. Po odpowiednim douczeniu modeli i rozbudowie systemu takie rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie m.in. w urzędach, gdzie obsługa osób głuchych wciąż stanowi duże wyzwanie

— powiedziała autorka programu.

Utworzenie systemu wymagało m.in. znalezienia i opracowania zbioru danych obejmującego znaki używane w polskim języku migowym. Uczelnia zapewnia, że mechanizm został przetestowany i działa poprawnie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Osoby niesłyszące są skazywane na margines życia społecznego. Prezes PZG alarmuje: Nie ma powszechnego dostępu do języka migowego

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych