Gizela Jagielska rozpoczęła pracę w nowym miejscu — z początkiem lutego dołączyła do zespołu Łużyckiego Centrum Narodzin w Lubaniu. Wczoraj przed szpitalem zorganizowano pikietę, co opisał portal Radia Maryja. Uczestnicy protestu sprzeciwiają się zatrudnieniu osoby, którą oskarżają o przerywanie ciąży i odbieranie życia nienarodzonym dzieciom.
Aborterka Gizela Jagielska, która stała się znana w cały kraju z tego, że wstrzyknęła chlorek potasu w serce Felkowi w 9-miesiącu ciąży, uśmiercając dziecko, w grudniu zeszłego roku straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy. Teraz znalazła zatrudnienie w Łużyckim Centrum Narodzin w Lubaniu.
„Tamto dziecko byłoby w stanie funkcjonować”
Prof. Piotr Sieroszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, który pełni funkcję kierownika I Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz Kliniki Patologii Ciąży i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie trafiła pacjentka, konsultował ją położniczo.
Tamto dziecko byłoby w stanie funkcjonować, to był 36. tydzień ciąży. Ważyło prawie dwa kilogramy, było w dobrym stanie wewnątrzmacicznym. Bardzo wiele dzieci z łamliwością kości dobrze żyje po urodzeniu, są całkowicie sprawne intelektualnie. Polskie przepisy prawa wprost zabraniają zabicia takiego dziecka
— powiedział PAP.
Opowiedział, że zaproponował pacjentce cesarskie cięcie ze względu na jej zły stan psychiczny i objęcie dziecka wysokospecjalistyczną opieką pediatryczną. Kobieta nie wyraziła na to zgody i wypisała się na własne żądanie ze szpitala.
„Nie doszło do popełnienia przestępstwa”
W grudniu ubiegłego roku prokuratura stwierdziła, że w tej sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa.
Zdaniem prokuratora materiał dowodowy wskazuje, że w zachowaniu lekarza, jak i innych członków personelu medycznego szpitala w Oleśnicy, jak i w Łodzi, nie doszło do popełnienia przestępstwa. Decyzja o przerwaniu ciąży była samodzielną decyzją kobiety ciężarnej podjętą zgodnie z przepisami prawa
— przekonywała prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Karolina Stocka-Mycek.
Najpierw Gizela Jagielska, ginekolog, która przeprowadziła aborcję dziecka w dziewiątym miesiącu ciąży matki, zrezygnowała z funkcji zastępcy dyrektora ds. medycznych szpitala w Oleśnicy. Potem nie przedłużono jej kontraktu. Jednak z początkiem lutego podjęła pracę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Wczoraj odbyła się tam pikieta, która zgromadziła ponad 100 osób
Przyszłam, żeby protestować, bo pani Jagielska zamordowała Felka, a szpital przyjął morderczynię do swojej załogi
— zaznaczyła pani Mariola w rozmowie z Radiem Maryja.
Do władz szpitala trafiła petycja dotycząca zatrudnienia Gizeli Jagielskiej.
Nie chcemy, aby w salach, gdzie na świat mają przychodzić dzieci, dokonywano także brutalnych morderstw na malutkich pacjentach. (…) Żądamy, aby w Łużyckim Centrum Medycznym ginekologią i położnictwem zajmowały się wyłącznie osoby, które nie popełniają zbrodni tzw. aborcji
— to fragment petycji odczytanej podczas pikiety.
Protestujący podkreślali, że każde dziecko ma prawo do życia oraz, że nie chcą w Lubaniu nowego abortorium.
Życie jest największym darem od Pana Boga. Sama jestem osobą niepełnosprawną i dziękuje Panu Bogu za każdy dzień swojego życia
— powiedziała pani Hanna.
Dodatkowo o niestrudzoną walkę w obronie życia poczętego apelował ks. Andrzej Janicki, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osieku Łużyckim.
Brońcie życia! To jest podstawowe nasze przesłanie. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za modlitwę. Jesteśmy tutaj, aby ratować te dzieci małe, nienarodzone, aby stanąć w ich obronie
— wskazał ks. Andrzej Janicki.
Na dzień przed pikietą szpital w Lubaniu wprowadził ograniczenia odwiedzin. Powodem ma być rzekoma sytuacja epidemiologiczna.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/752658-czy-luban-skonczy-jak-olesnica-gizela-jagielska-ma-nowa-prace
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.