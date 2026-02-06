Tylko u nas

TYLKO U NAS. Nowe ustalenia ws. komendy w Tolkmicku. Podinsp. Koniuszy z NSZZ Policjantów: Kto dopuścił się zaniedbania?

zdjęcie symboliczne - taśma policyjna / autor: Fratria
Nie cichnie sprawa słynnego już nagrania policjanta z komendy w Tolkmicku, który dosadnie opisał porządki, jakie zapewnili mu przełożeni podczas pełnienia służby. Na razie komendant wojewódzki w Olsztynie podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania komendanta miejskiego w Elblągu. Podinsp. Sławomir Koniuszy z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyznał w rozmowie z wPolityce.pl, że ma wątpliwości, czy komendant miejski powinien ponieść całą odpowiedzialność. Wewnętrzne dochodzenie prowadzi komenda wojewódzka, którą - jak mówi związkowiec - ukarany komendant miał informować o kłopotach placówki w Tolkmicku kilka miesięcy przed wybuchem afery.

Policjant nie wytrzymał

O warunkach pracy policjantów z komendy w Tolkmicku (woj. warmińsko-mazurskie) zrobiło się głośno po opublikowaniu nagrania funkcjonariusza, który skarży się na warunki panujące w jego komendzie. Funkcjonariusz musiał bowiem podczas swojej służby przejąć obowiązki palacza.

Dziś mam drugą zmianę. Ale z racji tego, że minus 21 na dworze, trzeba było napalić; jak słyszycie, piec już się pali.

— relacjonował policjant i dodał, że dostał reprymendę od swoich przełożonych, że nie wysłał na czas raportu z wynikami.

Policjant nie wytrzymał i w dosadny sposób powiedział, co myśli o takiej sytuacji. Wykrzyczał, że od trzech miesięcy na posterunku nie ma palacza i sprzątaczki, a „jak raz wyniki nie poszły”, to komenda – jego zdaniem - robi z tego problem.

CZYTAJ WIĘCEJ: Policjant z Tolkmicka nie wytrzymał i nagrał pełen emocji film o warunkach służby. Jest decyzja ws. komendanta! WIDEO

Gdyby policjant nie ogrzał komendy, zamarzłaby lokatorka”

Policjant, jak dowiedzieliśmy się w policyjnych związkach zawodowych, musiał ogrzać budynek komendy, nie tylko dla własnej wygody. W tym samym obiekcie mieszczą się bowiem jeszcze dwa mieszkania służbowe.

W jednym z nich mieszka 83-letnia kobieta. Wdowa po policjancie. Gdyby on nie ogrzał tego budynku, to by ta pani, płacąca czynsz, po prostu zamarzła

— powiedział nam podinsp. Sławomir Koniuszy.

Filmik zdobył popularność

Choć policjant z Tolkmicka zaznaczył, że nagranie miało zobaczyć tylko wąskie grono znajomych, filmik stał się hitem w sieci. W ciągu dnia zyskał ponad 250 tys. wyświetleń.

Na reakcję insp. Mirosława Elszkowskiego, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, nie trzeba było długo czekać. Ten zdecydował o wszczęciu procedury odwołania ze stanowiska komendanta miejskiego w Elblągu.

Kto zaniedbał?

Zapytaliśmy podinsp. Koniuszego, co myśli o tej sprawie.

Tutaj jest jakiś element zaniedbania. Tylko kto dopuścił się tego zaniedbania? Mam pewne wątpliwości. I chciałbym, żeby kontrola i wyjaśnianie tej sytuacji było poprowadzone szerzej niż to, co zrobił dotąd komendant wojewódzki, pokazując, że to winien wszystkiemu jest komendant miejski.

— stwierdził Sławomir Koniuszy.

Nie twierdzę, że komendant miejski w tej sprawie jest całkiem czysty i święty, że nie mógł zrobić więcej. Natomiast wydaje mi się, że trzeba zbadać wątki, czy on pisał wnioski o zatrudnienie osób, czy tych wniosków nie pisał. Nieoficjalnie wiem, że te wnioski były. Chciałbym wiedzieć, co się z nimi stało. Żeby ten wątek, który doprowadził do frustracji policjanta był zbadany i żebyśmy nie zwracali uwagi tylko na to, co jest mniej istotne, czyli w jakiej formie funkcjonariusz to przekazał

— stwierdził policyjny związkowiec.

Komendant miejski miał informować o wszystkim przełożonych

Ja dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, komendant miejski wysłał do Komendy Wojewódzkiej wniosek o zatrudnienie palacza 25 listopada ub.r. Tyle, że dokument gdzieś utknął. Zapytaliśmy więc Komendę Wojewódzką w Olsztynie o wcześniejszy zawiadomieniach komendanta z Elbląga.

Rzecznik komendanta wojewódzkiego, podkom. Tomasz Markowski stwierdził w rozmowie z wPolityce.pl, że jego przełożony o sprawie zaniedbań w Tolkmicku dowiedział się z wpisu policjanta w mediach społecznościowych.

Na pytanie o wysłane przez elbląskiego komendanta wnioski o zatrudnienie pracownika do obsługi placówki, odpowiedział, że w tej sprawie trwają „czynności podjęte przez wydział kontroli”.

Jest ustalane, jaki był tutaj obieg informacji, czy i gdzie zawiódł i kto za to może być odpowiedzialny.

— powiedział nam rzecznik.

Komenda wojewódzka ma szukać też winnych u siebie

Co jednak, jeśli okaże, że winę ponosi Komenda Wojewódzka w Olsztynie, która prowadzi kontrolę.

Jeżeli się okaże że po naszej stronie również doszło do jakichś zaniedbań, no to konsekwencje wobec osób, które były za to odpowiedzialne również będą wyciągnięte. Natomiast w tej chwili trwają czynności kontrolne, które mają to wyjaśnić

— stwierdził rzecznik.

