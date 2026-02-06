Polska znalazła się w czołówce nielegalnego handlu szczeniętami psów i kotów w Niemczech - wynika z raportu organizacji ochrony zwierząt „Vier Pfoten”. Jak donosi dw.com, zajęła w tym procederze niechlubne trzecie miejsce.
Handel zwierzętami online
Niemiecka organizacja ostrzega przed zakupem zwierząt z pomocą ogłoszeń w sieci. Jak zaznacza „Vier Pfoten”, jest to główne narzędzie wykorzystywane przez nielegalnych handlarzy.
W minionym roku hamburska organizacja odnotowała w Niemczech ponad 80 przypadków nielegalnego handlu zwierzętami. Zabezpieczono ponad 730 zwierząt, w tym ponad 630 szczeniąt psów i ponad 100 kotów.
Według raportu w ponad 85 proc. przypadków szczenięta były importowane z zagranicy. Na pierwszym miejscu w niechlubnym rankingu znalazła się Rumunia, potem Mołdawia. Zaraz za nimi uplasowała się Polska. Według raportu z naszego kraju pochodziło blisko 60 zwierząt.
Patoschroniska w Polsce
W Polsce ostatnio wyjątkowo dużo mówiło się o patoschroniskach dla zwierząt. Szczególnie głośno zrobiło się o tym procederze po wystąpieniu przed sejmową Komisją Ochrony Zwierząt gwiazdy pop Doroty „Dody” Rabczewskiej.
Po jej interwencji w bytomskiej placówce schronisko przejęła gmina, a prokuratura wszczęła śledztwo.
Chciałoby się powiedzieć że nasze człowieczeństwo zeszło na psy, ale bym psy obraziła. Jako jedna z tysięcy obywatelek, która pomaga i pomagała schroniskom, nie miałam świadomości i pojęcia, jakie jest drugie i trzecie dno. Jakie dno stoi za tym biznesem.
— mówiła piosenkarka przed sejmową komisją.
Sławomir Cedzyński/dw.com
