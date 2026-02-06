Nielegalny handel zwierzętami w Niemczech. Przemyt szczeniąt z Polski w czołówce. Jesteśmy tuż za Rumunią i Mołdawią

Polska znalazła się w czołówce nielegalnego handlu szczeniętami psów i kotów w Niemczech - wynika z raportu organizacji ochrony zwierząt „Vier Pfoten”. Jak donosi dw.com, zajęła w tym procederze niechlubne trzecie miejsce.

Handel zwierzętami online

Niemiecka organizacja ostrzega przed zakupem zwierząt z pomocą ogłoszeń w sieci. Jak zaznacza „Vier Pfoten”, jest to główne narzędzie wykorzystywane przez nielegalnych handlarzy.

W minionym roku hamburska organizacja odnotowała w Niemczech ponad 80 przypadków nielegalnego handlu zwierzętami. Zabezpieczono ponad 730 zwierząt, w tym ponad 630 szczeniąt psów i ponad 100 kotów.

Według raportu w ponad 85 proc. przypadków szczenięta były importowane z zagranicy. Na pierwszym miejscu w niechlubnym rankingu znalazła się Rumunia, potem Mołdawia. Zaraz za nimi uplasowała się Polska. Według raportu z naszego kraju pochodziło blisko 60  zwierząt.

Patoschroniska w Polsce

W Polsce ostatnio wyjątkowo dużo mówiło się o patoschroniskach dla zwierząt. Szczególnie głośno zrobiło się o tym procederze po wystąpieniu przed sejmową Komisją Ochrony Zwierząt gwiazdy pop Doroty „Dody” Rabczewskiej.

Po jej interwencji w bytomskiej placówce schronisko przejęła gmina, a prokuratura wszczęła śledztwo.

Chciałoby się powiedzieć że nasze człowieczeństwo zeszło na psy, ale bym psy obraziła. Jako jedna z tysięcy obywatelek, która pomaga i pomagała schroniskom, nie miałam świadomości i pojęcia, jakie jest drugie i trzecie dno. Jakie dno stoi za tym biznesem.

— mówiła piosenkarka przed sejmową komisją.

Sławomir Cedzyński/dw.com

