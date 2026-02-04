WIDEO

Pierwsza Dama zachęca do regularnych badań w Światowy Dzień Walki z Rakiem. "Warto dać sobie szansę. Wiedzieć o sobie wszystko"

Pierwsza Dama zachęca do badań w Światowy Dzień Walki z Rakiem / autor: Alicja Stefaniuk/KPRP
W Światowym Dniu Walki z Rakiem Pierwsza Dama Marta Nawrocka wyraziła solidarność z tymi, których świat zatrząsł się w posadach. „Którzy usłyszeli diagnozę: rak. I tymi, którzy walkę z nowotworem toczą od wielu miesięcy czy lat” - podkreśliła.

Marta Nawrocka wskazała, że wie, „jak ogromne znaczenie – obok leczenia – ma dobre słowo i obecność drugiego człowieka”.

To dar nie do przecenienia

— zaznaczyła.

Badaj się regularnie!

Jak powiedziała, „w każdej ciemności trzeba umieć dostrzec światło”.

Nawet jeśli choroba zmienia codzienność, niech nigdy nie zabiera radości życia i nadziei na to, że wszystko będzie dobrze

— zastrzegła Pierwsza Dama.

Warto dać sobie szansę. Wiedzieć o sobie wszystko. Wykonywać regularne badania. Odważmy się – to też jest siła

— dodała Marta Nawrocka.

