W Światowym Dniu Walki z Rakiem Pierwsza Dama Marta Nawrocka wyraziła solidarność z tymi, których świat zatrząsł się w posadach. „Którzy usłyszeli diagnozę: rak. I tymi, którzy walkę z nowotworem toczą od wielu miesięcy czy lat” - podkreśliła.
Marta Nawrocka wskazała, że wie, „jak ogromne znaczenie – obok leczenia – ma dobre słowo i obecność drugiego człowieka”.
To dar nie do przecenienia
— zaznaczyła.
Badaj się regularnie!
Jak powiedziała, „w każdej ciemności trzeba umieć dostrzec światło”.
Nawet jeśli choroba zmienia codzienność, niech nigdy nie zabiera radości życia i nadziei na to, że wszystko będzie dobrze
— zastrzegła Pierwsza Dama.
Warto dać sobie szansę. Wiedzieć o sobie wszystko. Wykonywać regularne badania. Odważmy się – to też jest siła
— dodała Marta Nawrocka.
