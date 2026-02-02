Liczba mieszkańców Holandii wzrosła w 2025 r. o 87 tys., wyłącznie dzięki migracji – podał w Główny Urząd Statystyczny. To trzeci rok spowolnienia wzrostu populacji. Wśród Europejczyków szczególnie widoczny był odpływ Polaków. Z Holandii wyjechało o 1,1 tys. polskich obywateli więcej, niż przyjechało.
Populacja Holandii osiągnęła w 2025 r. 18,13 mln osób, zwiększając się o 87 tys. – wynika z wstępnych danych niderlandzkiego Głównego Urzędu Statystycznego - CBS. Wzrost ten był jednak w całości efektem migracji netto, ponieważ liczba zgonów po raz kolejny przewyższyła liczbę urodzeń.
Holenderskie statystyki
W ubiegłym roku do Holandii przyjechało około 307 tys. osób, natomiast kraj opuściło blisko 212 tys., co dało dodatnie saldo migracyjne na poziomie 95 tys. Jednocześnie urodziło się niespełna 166 tys. dzieci, a zmarło ponad 173 tys. osób, co oznacza naturalny spadek liczby ludności o 7,5 tys.
Tempo wzrostu populacji maleje trzeci rok z rzędu. Szczyt migracji przypadł na 2022 r., kiedy do Holandii napłynęły dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. W kolejnych latach liczba nowych mieszkańców systematycznie spadała.
Europejczycy już nie migrują
Wyraźnie zmniejszyła się migracja z Europy. Saldo migracyjne Europejczyków (z wyłączeniem Holendrów) wyniosło w 2025 r. 27 tys., wobec ponad 33 tys. rok wcześniej. W przypadku Polaków po raz pierwszy od lat odnotowano ujemne saldo migracji – o około 1,1 tys. więcej obywateli Polski wyjechało z Holandii niż do niej przyjechało.
CBS podkreślił, że - obok Polaków - zmalała także liczba migrantów z Rumunii, Bułgarii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Spadek zanotowano również jeśli chodzi o migrację z Azji, zwłaszcza z Chin, Indii i Iranu. Niewielki wzrost dotyczył natomiast migrantów z Afryki.
Najliczniejszą grupą przyjezdnych pozostali Syryjczycy – saldo migracyjne wyniosło ponad 23 tys. Drugą grupą byli Ukraińcy (13 tys.), choć był to wynik znacznie niższy niż w 2022 r., gdy po wybuchu wojny saldo to przekroczyło 80 tys.
W 2025 r. spadła również liczba składanych w Holandii wniosków o azyl. CBS wyjaśnił, że było to efektem mniejszego napływu uchodźców w porównaniu z rekordowym 2022 r., a także zaostrzenia polityki migracyjnej i mniejszej liczby nowych konfliktów zbrojnych w bezpośrednim sąsiedztwie Europy.
Polacy w Holandii
Polacy pozostają największą grupą migrantów z krajów Unii Europejskiej, mieszkających w Holandii. W ogólnym zestawieniu narodowości ustępują liczebnie jedynie Marokańczykom, Turkom, Surinamczykom i Indonezyjczykom. Za nimi plasują się Niemcy oraz osoby z Antyli Holenderskich.
