Zmarł polski podróżnik Adam Borejko, który na rowerze przemierzał samotnie Jakucję w Rosji. Podróżniczym celem Polaka była wieś, gdzie notuje się najniższe temperatury spośród zamieszkałych miejsc. Jego ciało znaleziono w hotelu.

Informację o śmierci Polaka podała Służba Ratownicza Republiki Sacha (Jakucja). Wieczorem 31 stycznia Borejko dodarł do wsi Chandyga, gdzie zatrzymał się w hotelu. Rano następnego dnia turysta nie opuścił swojego pokoju, a o godz. 11.10 czasu lokalnego personel znalazł mężczyznę martwego w pokoju.

Borejko nie skarżył się na żadne dolegliwości ani odmrożenia. Rodzina zmarłego jest już na miejscu.

