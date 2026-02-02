Zmarł polski podróżnik Adam Borejko, który na rowerze przemierzał samotnie Jakucję w Rosji. Podróżniczym celem Polaka była wieś, gdzie notuje się najniższe temperatury spośród zamieszkałych miejsc. Jego ciało znaleziono w hotelu.
Informację o śmierci Polaka podała Służba Ratownicza Republiki Sacha (Jakucja). Wieczorem 31 stycznia Borejko dodarł do wsi Chandyga, gdzie zatrzymał się w hotelu. Rano następnego dnia turysta nie opuścił swojego pokoju, a o godz. 11.10 czasu lokalnego personel znalazł mężczyznę martwego w pokoju.
Borejko nie skarżył się na żadne dolegliwości ani odmrożenia. Rodzina zmarłego jest już na miejscu.
kk/Polsat NEWS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/752130-zmarl-polak-ktory-rowerem-przemierzal-rosje
