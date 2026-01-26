W wieku ponad 113 lat zmarła w Łodzi najstarsza Polka Jadwiga Żak-Stewart - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze
— napisano w mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Niestety, zmarła pani Jadwiga Żak - Stewart, najstarsza Polka i Łodzianka. Miała 113 lat. Rodzinie składamy kondolencje
— podkreślono z kolei na stronie na Facebooku Łódź, prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi.
W ubiegłym roku pani Jadwiga Żak-Stewart rozmawiała z ekipą telewizji Polsat. Wówczas zdradziła, że posługuje się kilkoma językami obcymi - poza angielskim także włoskim i niemieckim.
Recepta na długowieczność
A jaka była recepta pani Jadwigi na długowieczność?
Jeść jak wszyscy, spać jak wszyscy i wszystko robić jak wszyscy
— odpowiedziała. Pani Jadwiga była pogodną kobietą, a samochód prowadziła aż do 84. roku życia.
Życie to nie jest prosta sprawa, ale trzeba się uśmiechać do ludzi
— mówiła Jadwiga Żak-Stewart.
Jadwiga Żak-Stewart urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie. W 1946 roku przeniosła się do Łodzi, gdzie mieszkała do lat 80. W czasie stanu wojennego wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by być bliżej synów.
Powrót do Polski
Przez 30 lat mieszkała w Indianapolis, pracując w szpitalu. Pani Jadwiga była dwukrotnie zamężna. Na swoje setne urodziny wróciła do Polski, by być blisko pierwszego małżonka, którego śmierć rozdzieliła ich wiele lat wcześniej.
Ostatnie lata swojego życia Jadwiga Żak-Stewart spędziła w domu seniora w Łodzi.
