W wieku ponad 113 lat zmarła w Łodzi najstarsza Polka Jadwiga Żak-Stewart - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

— napisano w mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Niestety, zmarła pani Jadwiga Żak - Stewart, najstarsza Polka i Łodzianka. Miała 113 lat. Rodzinie składamy kondolencje

— podkreślono z kolei na stronie na Facebooku Łódź, prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi.

W ubiegłym roku pani Jadwiga Żak-Stewart rozmawiała z ekipą telewizji Polsat. Wówczas zdradziła, że posługuje się kilkoma językami obcymi - poza angielskim także włoskim i niemieckim.

Recepta na długowieczność

A jaka była recepta pani Jadwigi na długowieczność?

Jeść jak wszyscy, spać jak wszyscy i wszystko robić jak wszyscy

— odpowiedziała. Pani Jadwiga była pogodną kobietą, a samochód prowadziła aż do 84. roku życia.

Życie to nie jest prosta sprawa, ale trzeba się uśmiechać do ludzi

— mówiła Jadwiga Żak-Stewart.

Jadwiga Żak-Stewart urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie. W 1946 roku przeniosła się do Łodzi, gdzie mieszkała do lat 80. W czasie stanu wojennego wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by być bliżej synów.

Powrót do Polski

Przez 30 lat mieszkała w Indianapolis, pracując w szpitalu. Pani Jadwiga była dwukrotnie zamężna. Na swoje setne urodziny wróciła do Polski, by być blisko pierwszego małżonka, którego śmierć rozdzieliła ich wiele lat wcześniej.

Ostatnie lata swojego życia Jadwiga Żak-Stewart spędziła w domu seniora w Łodzi.

