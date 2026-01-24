"Quo vadis, Europo?" Znany holenderski bank promuje "rodziny" LGBT. Na billboardzie dwóch mężczyzn jako "rodzice" niemowlęcia

"Tęczowa" flaga Unii Europejskiej -zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Europoseł PiS Michał Dworczyk zamieścił w sieci zdjęcie jednego z plakatów będących częścią kampanii holenderskiego banku ING. Kampania billboardowa zestawia podróże z przemianami wewnętrznymi i nowymi etapami naszego życia. W rękawach lotniczych w Europie Zachodniej pojawiły się plakaty ze scenami tych „podróży życiowych”, a jeden z nich: „From Partners to Parents” („Z partnerów do rodziców”), przedstawia dwóch mężczyzn trzymających na rękach niemowlę.

Z: Tęsknię za tobą Do: Całuję cię”; „Z: Zaginiony Do: Odnaleziony”; „Z: Wirtualna Siłownia Do: Górskie powietrze”, „Z: Bycie szefem Do: Bycie zdominowanym” czy wreszcie: „Z: Partnerzy Do: Rodzice”. To część plakatów z kampanii banku ING. „From: To:”, prezentowanych w rękawach lotniczych na lotnisku Amsterdam Schiphol i obrazujących - podczas podróży z punktu A do punktu B - jak długie podróże odbywamy w życiu. Treść jest, oczywiście, nawiązaniem do tras lotniczych.

Kimkolwiek jesteś, dokąd się udasz i co przyniesie ci ta podróż… Rób swoje!

— zachęca holenderski bank.

Quo vadis Europo”?

Uwagę przykuwa szczególnie jeden z plakatów: „Z: Partnerzy Do: Rodzice”. Zdjęcie przedstawia bowiem najprawdopodobniej męską parę homoseksualną trzymającą w ramionach niemowlę.

Quo vadis Europo?

— skomentował na portalu X europoseł Michał Dworczyk, który udostępnił zdjęcie.

Europoseł PiS Michał Dworczyk skomentował kampanię billboardową banku ING, która pokazuje „podróże życiowe” – przejścia między różnymi etapami życia. Jednym z plakatów jest hasło „Z: Partnerzy Do: Rodzice”, ilustrowane zdjęciem dwóch mężczyzn trzymających niemowlę. Dworczyk udostępnił zdjęcie w mediach społecznościowych, opatrując je komentarzem „Quo vadis Europo?”.

