Europoseł PiS Michał Dworczyk zamieścił w sieci zdjęcie jednego z plakatów będących częścią kampanii holenderskiego banku ING. Kampania billboardowa zestawia podróże z przemianami wewnętrznymi i nowymi etapami naszego życia. W rękawach lotniczych w Europie Zachodniej pojawiły się plakaty ze scenami tych „podróży życiowych”, a jeden z nich: „From Partners to Parents” („Z partnerów do rodziców”), przedstawia dwóch mężczyzn trzymających na rękach niemowlę.
„Z: Tęsknię za tobą Do: Całuję cię”; „Z: Zaginiony Do: Odnaleziony”; „Z: Wirtualna Siłownia Do: Górskie powietrze”, „Z: Bycie szefem Do: Bycie zdominowanym” czy wreszcie: „Z: Partnerzy Do: Rodzice”. To część plakatów z kampanii banku ING. „From: To:”, prezentowanych w rękawach lotniczych na lotnisku Amsterdam Schiphol i obrazujących - podczas podróży z punktu A do punktu B - jak długie podróże odbywamy w życiu. Treść jest, oczywiście, nawiązaniem do tras lotniczych.
Kimkolwiek jesteś, dokąd się udasz i co przyniesie ci ta podróż… Rób swoje!
— zachęca holenderski bank.
„Quo vadis Europo”?
Uwagę przykuwa szczególnie jeden z plakatów: „Z: Partnerzy Do: Rodzice”. Zdjęcie przedstawia bowiem najprawdopodobniej męską parę homoseksualną trzymającą w ramionach niemowlę.
Quo vadis Europo?
— skomentował na portalu X europoseł Michał Dworczyk, który udostępnił zdjęcie.
Podsumowanie
