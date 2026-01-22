Raz w roku mają swoje oficjalne Święto, dzień po dniu, żeby – jak zawsze – być blisko siebie. Mniej zapracowani od naszych rodziców. Bardziej cierpliwi… Nasza ostatnia instancja odwoławcza. Nasi powiernicy. Są przy nas zawsze wtedy, kiedy są naprawdę potrzebni… Są adwokatami/arbitrami w naszych sporach z mamą i tatą. Są naszymi mentorami, przyjaciółmi, encyklopedią… Czasami bankomatami…
Nie znajdziesz w swoim otoczeniu osób bardziej ci oddanych. I to zupełnie bezinteresownie. Kochają nas bezgranicznie. Pewnie dlatego najpopularniejsze w świecie przestępczym jest dziś oszustwo „na wnuczka”…
Nasi kochani Dziadkowie! Gdy ich zbraknie – tracimy to wszystko. I wiele, wiele więcej.
Współczuję współczesnym seniorom, na próżno oczekującym na pojawienie się na świecie wnuczki/wnuczka. Nie mają komu przekazać zebranego przez lata doświadczenia. Nie mogą podzielić się swą miłością… Ich życie traci urok i sens…
Moi dziadkowie urodzili się na przełomie XIX i XX wieku. Dwie przeżyte wojny dały im ogromną wiedzę o przetrwaniu. Idą ciężkie czasy – może więc warto skorzystać z ich doświadczenia…
Polecam:
Babcia na ministra!
Nauki Dziadka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/751332-dziadek-i-babcia-kochaja-nas-bezgranicznie-i-szczerze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.