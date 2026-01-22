Dziadek i Babcia. Kochają nas bezgranicznie i szczerze. Dlatego popularne w świecie przestępczym jest dziś oszustwo „na wnuczka”

Teofil i Helena Makowieccy / autor: archiwum prywatne autora
Teofil i Helena Makowieccy / autor: archiwum prywatne autora

Raz w roku mają swoje oficjalne Święto, dzień po dniu, żeby – jak zawsze – być blisko siebie. Mniej zapracowani od naszych rodziców. Bardziej cierpliwi… Nasza ostatnia instancja odwoławcza. Nasi powiernicy. Są przy nas zawsze wtedy, kiedy są naprawdę potrzebni… Są adwokatami/arbitrami w naszych sporach z mamą i tatą. Są naszymi mentorami, przyjaciółmi, encyklopedią… Czasami bankomatami…

Nie znajdziesz w swoim otoczeniu osób bardziej ci oddanych. I to zupełnie bezinteresownie. Kochają nas bezgranicznie. Pewnie dlatego najpopularniejsze w świecie przestępczym jest dziś oszustwo „na wnuczka”…

Nasi kochani Dziadkowie! Gdy ich zbraknie – tracimy to wszystko. I wiele, wiele więcej.

Współczuję współczesnym seniorom, na próżno oczekującym na pojawienie się na świecie wnuczki/wnuczka. Nie mają komu przekazać zebranego przez lata doświadczenia. Nie mogą podzielić się swą miłością… Ich życie traci urok i sens…

Moi dziadkowie urodzili się na przełomie XIX i XX wieku. Dwie przeżyte wojny dały im ogromną wiedzę o przetrwaniu. Idą ciężkie czasy – może więc warto skorzystać z ich doświadczenia…

Polecam:

Babcia na ministra!

Nauki Dziadka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Lech Makowiecki

Lech Makowiecki

Z wykształcenia - inżynier budowy okrętów. Z wyboru - bard, poeta, autor, kompozytor, scenarzysta, felietonista. Prowadzi autorski, muzyczny program radiowy pt. „Wieczór z Historią”. Lider zespołu "Zayazd", admirator Mickiewicza (płyta „Zayazd u Mistrza Adama"), piewca tradycyjnego modelu rodziny (album "Ja jestem twój dom"), fan Józefa Piłsudskiego i JP II. Sformatowany na polską tradycję, kulturę i edukację historyczną młodzieży przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę (patrz - autorskie płyty: "Katyń 1940", "Patriotyzm", "Obudź się, Polsko”, „Niepodległa" oraz tomiki wierszy: „Pro publico bono”, "Ja tu zostaję”, „Niepodległa"). Scenarzysta i twórca piosenek do telewizyjnych widowisk muzycznych, m. in. "Zakochany Mickiewicz", "Dekalog AD 2021", „Nasza Golgota”, „Zaduszki Polskie”, „Kopernik”… Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Więcej: na www.lechmakowiecki.pl

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych