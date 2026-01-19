SONDAŻ

To na tego sojusznika powinna postawić Polska! Polacy wskazali, kto jest największym gwarantem naszego bezpieczeństwa. SONDAŻ

Szefowa KE Ursula von der Leyen i prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/Juan Pablo Pino/PAP/EPA/SHAWN THEW
Szefowa KE Ursula von der Leyen i prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/Juan Pablo Pino/PAP/EPA/SHAWN THEW

Unia Europejska, Stany Zjednoczone, a może Niemcy i Francja? Polakom zadano pytanie: „Który z tych podmiotów jest dla Polski najważniejszym partnerem w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w 2026 roku?” w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Najczęściej wskazywano Stany Zjednoczone i Unię Europejską jako wspólnotę, choć różnica między Waszyngtonem, który znalazł się na pierwszym miejscu a Brukselą na drugim okazała się bardzo niewielka. Bardzo słaby wynik odnotowały Niemcy i Francja

Amerykanów jako głównego gwaranta bezpieczeństwa wskazało 45,6 proc. respondentów. 44,8 proc. ankietowanych postawiło na Unię Europejską.

Jak wypadły pozostałe kraje?

Skąd wynika tak niewielka – mieszcząca się w granicach błędu statystycznego – różnica? Jak czytamy na WP, możliwe, że większość Polaków traktuje USA i UE jako dwa równorzędne i niezbędne filary bezpieczeństwa.

Jakie inne wnioski można wyciągnąć z wyników sondażu? Najwyraźniej pojedyncze państwa lub pary nie są dla naszych rodaków gwarantami bezpieczeństwa. Zaledwie 2,9 proc. badanych wskazało na duet Francja-Niemcy, a 1,4 – Wielką Brytanię. Ukraina, od prawie 4 lat odpierająca rosyjską agresję, uzyskała 0 proc. wskazań.

Na „inne podmioty” wskazało 0,5 proc. respondentów, a 4,8 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 19-21 grudnia 2025 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

Podsumowanie

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Polacy niemal po równo uznają USA (45,6 proc.) i Unię Europejską (44,8 proc.) za najważniejszych partnerów Polski w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w 2026 roku. Pozostałe państwa i sojusze mają marginalne znaczenie w ocenach respondentów, a bardzo niewielka różnica pomiędzy USA i UE sugeruje postrzeganie ich jako dwóch równorzędnych filarów bezpieczeństwa. Polacy najwyraźniej nie chcą stawiać w zakresie bezpieczeństwa na gigantów Europy Zachodniej, takich jak Niemcy i Francja (2,9 proc.).

CZYTAJ TAKŻE:

-Polska w XXI w. „To zadanie naszego kraju – zapobiegać sojuszom państw takich jak Rosja czy Niemcy”

-Morawiecki proponuje gospodarcze NATO: „Europa i USA wspólnie bronią miejsc pracy i technologii”. Ambasador Rose: „Wybitne pomysły”

WP.pl/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych