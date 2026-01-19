Unia Europejska, Stany Zjednoczone, a może Niemcy i Francja? Polakom zadano pytanie: „Który z tych podmiotów jest dla Polski najważniejszym partnerem w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w 2026 roku?” w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Najczęściej wskazywano Stany Zjednoczone i Unię Europejską jako wspólnotę, choć różnica między Waszyngtonem, który znalazł się na pierwszym miejscu a Brukselą na drugim okazała się bardzo niewielka. Bardzo słaby wynik odnotowały Niemcy i Francja
Amerykanów jako głównego gwaranta bezpieczeństwa wskazało 45,6 proc. respondentów. 44,8 proc. ankietowanych postawiło na Unię Europejską.
Jak wypadły pozostałe kraje?
Skąd wynika tak niewielka – mieszcząca się w granicach błędu statystycznego – różnica? Jak czytamy na WP, możliwe, że większość Polaków traktuje USA i UE jako dwa równorzędne i niezbędne filary bezpieczeństwa.
Jakie inne wnioski można wyciągnąć z wyników sondażu? Najwyraźniej pojedyncze państwa lub pary nie są dla naszych rodaków gwarantami bezpieczeństwa. Zaledwie 2,9 proc. badanych wskazało na duet Francja-Niemcy, a 1,4 – Wielką Brytanię. Ukraina, od prawie 4 lat odpierająca rosyjską agresję, uzyskała 0 proc. wskazań.
Na „inne podmioty” wskazało 0,5 proc. respondentów, a 4,8 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 19-21 grudnia 2025 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.
Podsumowanie
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Polacy niemal po równo uznają USA (45,6 proc.) i Unię Europejską (44,8 proc.) za najważniejszych partnerów Polski w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w 2026 roku. Pozostałe państwa i sojusze mają marginalne znaczenie w ocenach respondentów, a bardzo niewielka różnica pomiędzy USA i UE sugeruje postrzeganie ich jako dwóch równorzędnych filarów bezpieczeństwa. Polacy najwyraźniej nie chcą stawiać w zakresie bezpieczeństwa na gigantów Europy Zachodniej, takich jak Niemcy i Francja (2,9 proc.).
CZYTAJ TAKŻE:
-Polska w XXI w. „To zadanie naszego kraju – zapobiegać sojuszom państw takich jak Rosja czy Niemcy”
-Morawiecki proponuje gospodarcze NATO: „Europa i USA wspólnie bronią miejsc pracy i technologii”. Ambasador Rose: „Wybitne pomysły”
WP.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/751067-to-na-tego-sojusznika-powinna-postawic-polska-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.