„St. sierż. Michał Krajnik oraz post. Agnieszka Matulka otrzymali informację, że w rejonie jednego z mostów znajduje się młoda osoba, która może zrobić sobie krzywdę” - przekazała KMP w Szczecinie. Funkcjonariuszom udało się uratować nastolatkę.
Do zdarzenia doszło na jednym z mostów w Szczecinie. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie otrzymali informację o młodej osobie, która może zamierzać zrobić sobie krzywdę. Natychmiast udali się na miejsce, gdzie zauważyli nastolatkę, która znajdowała się przy barierce bezpieczeństwa i rozmawiała przez telefon.
Policjanci natychmiast wysiedli z radiowozu i podjęli próbę rozmowy. Dziewczyna nie reagowała, a jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sytuacji funkcjonariusze bez wahania podjęli interwencję — podbiegli do 16-latki, a post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu
Na miejsce wezwano pogotowie oraz matkę dziewczyny. Dziecko znalazło się również pod opieką specjalistów.
