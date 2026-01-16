wideo

W ostatnim momencie! Policjanci uratowali 16-latkę na moście. "Jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia"

Ratunek w ostatnim momencie. Policjanci uratowali 16-latkę. "Jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia". Na zdjęciu policjanci, którzy uratowali 16-latkę w Szczecinie oraz screen z ratunkowego nagrania / autor: KMP Szczecin
Ratunek w ostatnim momencie. Policjanci uratowali 16-latkę. "Jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia". Na zdjęciu policjanci, którzy uratowali 16-latkę w Szczecinie oraz screen z ratunkowego nagrania / autor: KMP Szczecin

St. sierż. Michał Krajnik oraz post. Agnieszka Matulka otrzymali informację, że w rejonie jednego z mostów znajduje się młoda osoba, która może zrobić sobie krzywdę” - przekazała KMP w Szczecinie. Funkcjonariuszom udało się uratować nastolatkę.

Do zdarzenia doszło na jednym z mostów w Szczecinie. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie otrzymali informację o młodej osobie, która może zamierzać zrobić sobie krzywdę. Natychmiast udali się na miejsce, gdzie zauważyli nastolatkę, która znajdowała się przy barierce bezpieczeństwa i rozmawiała przez telefon.

Policjanci natychmiast wysiedli z radiowozu i podjęli próbę rozmowy. Dziewczyna nie reagowała, a jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sytuacji funkcjonariusze bez wahania podjęli interwencję — podbiegli do 16-latki, a post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu

— czytamy na stronie internetowej KMP w Szczecinie.

Na miejsce wezwano pogotowie oraz matkę dziewczyny. Dziecko znalazło się również pod opieką specjalistów.

xyz/KMP Szczecin

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych