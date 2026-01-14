Minimum raz w miesiącu zakupów online dokonuje 77 proc. dorosłych Polaków, a 44 proc. robi to 1-2 razy w miesiącu - wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Polacy najczęściej zamawiają ubrania i średnio wydają ok. 200-300 zł.
Zgodnie z wynikami badania co piąty ankietowany (21 proc.) przyznaje, że kupuje online raz w tygodniu, a co dziesiąty (12 proc.) kilka razy w tygodniu. Wartość koszyka zakupów online oscyluje wokół 200-300 zł miesięcznie (24 proc. deklaracji), nieco więcej, bo od 301 do 500 zł miesięcznie wydaje 21 proc. Mniejsze kwoty (100-200 zł) deklaruje 16 proc., a najwyższe (od 501 do 1000 zł) - 13 proc.
Najpopularniejsza kategoria zakupowa
Najpopularniejszą kategorią zakupową wśród badanych jest moda i obuwie (53 proc.), a na drugim miejscu uroda (44 proc.) Kolejne są: dom i ogród (39 proc.), elektronika (38 proc.), książki, filmy i muzyka (34 proc.) oraz zdrowie (32 proc.).
(…) kobiety częściej niż mężczyźni kupują online produkty związane z modą i obuwiem, leki, chemię gospodarczą, art. dziecięce, papiernicze i biurowe oraz bilety na wydarzenia. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety kupują online art. motoryzacyjne oraz sprzęt i artykuły sportowe
— podali autorzy publikacji.
Według badania 66 proc. pytanych do zakupów online używa smartfona, a dla 46 proc. jest on najczęściej wybieranym urządzeniem.
Badanie przeprowadziła agencja Maison&Partners między 2-13 grudnia 2025 r. wśród 1061 dorosłych Polaków (18+) kupujących online.
CZYTAJ WIĘCEJ: Już 20 proc. Polaków wybiera zakupy z odroczoną płatnością! Korzystamy z tej formy płatności częściej niż mieszkańcy Niemiec czy Francji
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/750693-ciekawe-badanie-77-proc-polakow-kupuje-online-co-miesiac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.