Szanowni Państwo, dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego włodarza gminy Żelazków - Sylwiusza Jakubowskiego” - poinformował Urząd Gminy Żelazków na Facebooku. Były włodarz znany był w całej Polsce ze swoich ekscesów po alkoholu.

O śmierci byłego wójta poinformowała gmina Żelazków na Facebooku.

Sylwiusz Jakubowski zmarł w wieku 66 lat, na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

— napisano w komunikacie.

Jakubowski przez wiele lat zarządzał gminą Żelazków. Był ceniony za dobre gospodarowanie powierzoną komórką samorządową. Funkcję przestał pełnić w 2022 roku po prawomocnym wyroku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Wójtem był w latach 1990-2006 oraz 2014-2022.

Kontrowersyjny wójt Żelazkowa

Jakubowski znany był w całej Polsce z licznych skandali, które wiązały się z jego problemami z alkoholem.

Polacy usłyszeli o włodarzu w 2016 roku, gdy pełniąc obowiązki wójta udzielał ślubu młodej parze będąc pod wpływem alkoholu.

W późniejszych latach dochodziło do kolejnych ekscesów z udziałem wójta. Mężczyzna dopuścił się zwyzywania funkcjonariusza policji czy dziennikarzy. Obrażał również urzędniczkę, która nie wytrzymała i wytoczyła mu proces.

xyz/UF Żelzaków/kalisz.naszemiasto.pl

