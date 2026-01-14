„Nie da się wszystkiego powiedzieć słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem i nie wypełni się ucho słuchaniem. Nie ma nic nowego pod słońcem. I z takim przekonaniem wchodzimy też w rok 2026, choć z wielką nadzieją, że droga, którą będziemy szli, będzie drogą stabilną, drogą prostą. Nie zabraknie nam sił, energii, ale nie zabraknie nam także nadziei i przede wszystkim wiary, bo wie, że jest to spotkanie, że idziemy w dobrym kierunku, a na końcu drogi pod słońcem czeka nas lepszy świat i to nam daje nadzieję i wiarę w to, że idziemy w dobrym kierunku” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie spotkania noworocznego z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
Jak mówił Karol Nawrocki w czasie spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, „Polska i nasz genotyp, genotyp wspólnoty narodowej kumuluje się wokół dwóch ważnych cech i wartości”.
Z jednej strony jest to wolność i suwerenność, do której jesteśmy przywiązani za sprawą symboliki korony polskiej, do której tak często wracamy. Ale Rzeczpospolita to także przez wieki ogromna otwartość. Gdy spojrzymy na historię I RP, to zobaczymy w istocie mocarstwo europejskie i mocarstwo światowe, które jest mozaiką i narodowości. Jest w pewnym momencie Rzeczpospolitą obojga narodów. Jest mozaiką wyznań i to wszystko pozwala, aby I RP była ogromnym mocarstwem i wielką siłą
— wskazał prezydent.
Również gdy spojrzymy na II Rzeczpospolitą, to uświadomimy sobie, że mniejszości narodowe w II RP zaledwie przez te dwie dekady to miliony polskich Żydów, miliony polskich Ukraińców, to Białorusini, to polscy Ormianie, to polscy Tatarzy. Widać to w sposób wyraźny także w roku 1939, że ta Polska II RP, mimo wewnętrznych czy często politycznych konfliktów była państwem, które sprawiło, że w roku 1939 swojej ojczyzny bronili przedstawiciele wszystkich mniejszości
— przypomniał.
„Służyli Polsce i za Polskę ginęli”
Karol Nawrocki zwrócił uwagę na fakt, że „niestety nasza historia i nasza narodowa wspólnota wypisana jest także cmentarzami w Polsce, w Europie i na całym świecie”.
I to zawsze było dla mnie wzruszające i jest wzruszające jako dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że w polskich kwaterach wojennych, na polskich cmentarzach na całym świecie, na grobach tych, którzy służyli Polsce i za Polskę ginęli, są z jednej strony krzyże łacińskie, z drugiej strony krzyże prawosławne, są też półksiężyce i są gwiazdy Dawida. To znaczy, że byli przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy na Rzeczpospolitą patrzyli, jak na swoją ojczyznę, niezależnie od tego, że modlili się w innych językach czy w innych świątyniach
— podkreślił prezydent.
To wszystko jest bardzo zobowiązujące dla mnie jako dla prezydenta Rzeczpospolitej i mimo tego, iż dzisiejsza struktura demograficzna państwa polskiego wygląda zupełnie inaczej niż struktura II czy szczególnie I RP, bo wiemy, że mamy 31,5 miliona katolików. Ja też jestem dumnym chrześcijaninem i dumnym katolikiem. A mniejszości wyznaniowe z tą największą po katolikach prawosławną sięgają pół miliona, a jest jeszcze jedno zgromadzenie modlitewne, które ma powyżej 100 tys. To mimo to drodzy państwo, bo to nie statystyka mówi o emocji, o genotypie narodu, czuję się tak bardzo przywiązany do dziedzictwa I i II Rzeczpospolitej, a Polska wciąż jest otwarta i na mniejszości narodowe, i na te wszystkie wyznania, które państwo dzisiaj reprezentujecie
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Czuję się odpowiedzialny za wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od tego, w jakim kościele modlą się do Pana Boga, czy z jakiej mniejszości narodowej pochodzą. Moim zobowiązaniem jest opieka nad wszystkimi obywatelami Rzeczpospolitej i zapewnienie im bezpieczeństwa, normalności, dobrobytu i dobrego życia w naszym wspólnym domu, jakim jest dzisiaj Rzeczpospolita
— dodał prezydent.
Natalia Wierzbicka
