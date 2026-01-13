„Stwierdziliśmy, że dyskusja wokół zagrożeń demograficznych jest za mało radykalna. To jest już odór śmierci, który unosi się nad Polską (…) Stwórzmy system, który wspomoże, wesprze, szanujmy wszystko, wszystkich - donikąd nas to nie doprowadzi. Trzeba myśleć bardzo radykalnie. My położyliśmy na stole 10 punktów” - powiedział na antenie Radia Wnet redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski, omawiając Dekalog Narodowego Przetrwania.
„Odór śmierci nad Polską”
Zakaz propagandy antyrodzinnej, posiadanie rodziny jako misja każdej kobiety i każdego mężczyzny, większe prawa polityczne dla rodzin z dziećmi, powstrzymanie laicyzacji życia społecznego czy obowiązkowe przeszkolenie wojskowe - to niektóre punkty Dekalogu Narodowego Przetrwania.
Do tej kwestii nawiązał na antenie Radia Wnet redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski, który wskazał, że „Dekalog Narodowego Przetrwania to jest pomysł i realizacja jego i Marka Grabowskiego z Fundacji „Mamy i Taty””.
Stwierdziliśmy, że dyskusja wokół zagrożeń demograficznych jest za mało radykalna. To jest już odór śmierci, który unosi się nad Polską. To jest już katastrofa, która się dokonuje teraz, a nie wydarzy się w przyszłości. To są mniejsze miasta, w których kolejne roczniki są o połowę mniej liczne. Mamy także informacje, że pod Warszawą zaczyna brakować dzieci w przedszkolach, bo dzieci po prostu się nie rodzą
— podkreślił Jacek Karnowski.
Jak zauważył, „cała dyskusja z udziałem ekspertów to jest takie troszkę pitu-pitu”.
Stwórzmy system, który wspomoże, wesprze, szanujmy wszystko, wszystkich - donikąd nas to nie doprowadzi. Trzeba myśleć bardzo radykalnie. My położyliśmy na stole 10 punktów. One są oczywiście dyskusyjne. Już wiem, że niektóre budzą opory, ale trzeba kłaść pomysły bardzo radykalne. W obliczu zderzenia takich racji, jak przetrwanie narodu i inne racje także konstytucyjne, także wolnościowe czy demokratyczne. Uważam, że przetrwanie narodu ma po prostu pierwszeństwo
— wskazał redaktor naczelny Telewizji wPolsce24.
„Trzeba myśleć bardzo odważnie”
Gość Radia Wnet zwrócił również uwagę na fakt, że nie pociesza to, że „ta tragedia spotyka właściwie wszystkie narody europejskie”.
Trzeba myśleć bardzo odważnie, z otwartą głową. Proponujemy na przykład przyznanie praw politycznych dzieciom. Chodzi o to, żeby rodzice głosowali za dzieci. Dziecko ma głos, czyli jeżeli masz dwójkę dzieci i jeżeli jesteś prawnym opiekunem, to masz trzy głosy. To powoduje, że ta scena polityczna przesuwa się w stronę troski o demografię, o rodzinę. Proponujemy także progresywne programy socjalne, to znaczy 800 plus na pierwsze dziecko, ale 1600 na drugie, 2400 na trzecie i tak dalej i tak dalej
— mówił Jacek Karnowski.
Uważamy także, że trzeba coś zrobić z tą propagandą anty antydzietnościową, antynatalistyczną. Uważam, że to powinno być piętnowane również prawnie. To jest oczywiście bardzo duża dyskusja. Jest argument, że nie da się karać za poglądy. Oczywiście, że da się karać, bo karze się za antysemityzm. Inne występki też są karane i są wydawane wyroki, ale to jest w sumie wtórna sprawa. Chodzi o to, żeby naprawdę podejść do tego poważnie i postawić to w centrum naszego myślenia i zrozumieć, że to jest coś absolutnie fundamentalnego. Nic nam po tym naszym sukcesie, po tej 20 gospodarce świata, po tym odwiedzeniu wszystkich krajów świata. Nic z tego nie będzie, jeśli w Polsce nie będzie dzieci, a już nie ma dzieci
— zaznaczył.
„Jesteśmy poniżej najczarniejszego scenariusza”
Redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 wskazał, że „to już jest alarm, żeby cokolwiek ratować”.
Przecież GUS kilka lat temu przygotował prognozy demograficzne i przedstawił również taki bardzo pesymistyczny scenariusz. My jesteśmy poniżej najczarniejszego ze scenariuszy. Nasz cały świat się rozpada na kawałki. Pojawia się pytanie, czy będziemy tak tańczyli na Titanicu, czy znajdzie się w naszym narodzie, w naszej wspólnocie grupa ludzi, czy znajdą się siły, które powiedzą: „Nie chcemy umierać w ciszy”. Przynajmniej tyle
— powiedział Jacek Karnowski.
Donald Tusk problemem demografii w ogóle się nie zajmuje. Przypominam, że rozpędzono Instytut Pokolenia – pierwszą próbę zbudowania profesjonalnego narzędzia analitycznego w tej sferze – zaraz po zmianie władzy
— dodał.
Radio Wnet/Natalia Wierzbicka
