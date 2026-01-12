Postępująca cyfryzacja sprawia, że nowe technologie coraz silniej zaznaczają swoją obecność w ochronie zdrowia. Narzędzia takie jak e-recepty, telekonsultacje czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji przestają być innowacją, a stają się codziennością dla wielu pacjentów. Zmiany te wpływają zarówno na sposób kontaktu z lekarzem, jak i na to, w jaki sposób Polacy poszukują informacji o zdrowiu i leczeniu.
E-recepty jako standard w opiece medycznej
Jak pokazują wyniki badania opinii przeprowadzonego w lipcu 2025 roku przez agencję Opinia24 dla Medunit, rośnie akceptacja dla cyfrowych form opieki medycznej. W badaniu CAWI udział wzięło 1000 dorosłych respondentów, których zapytano m.in. o doświadczenia z receptami online oraz korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w kontekście zdrowia.
Elektroniczne recepty są obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań cyfrowych w systemie ochrony zdrowia. Respondenci najczęściej wskazywali, że ich największą zaletą jest możliwość uzyskania recepty bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie lekarskim – taką odpowiedź wybrało 48% badanych. Dla wielu pacjentów oznacza to mniejsze obciążenie czasowe oraz łatwiejszą organizację leczenia.
Wśród pozostałych korzyści wymieniano:
● wygodę korzystania z tego rozwiązania (41%),
● szybszy dostęp do potrzebnych leków (38%),
● możliwość uzyskania recepty w sytuacjach nagłych (30%),
● kontynuację terapii bez wizyty stacjonarnej (30%),
● krótszy czas oczekiwania na wystawienie recepty (27%).
Mniej osób zwracało uwagę na takie aspekty jak większa dyskrecja (10%) czy niższe koszty konsultacji (7%). Z danych wynika również, że 86% respondentów otrzymało e-receptę podczas konsultacji online. Najczęściej dotyczyło to osób w wieku 35–44 lata, natomiast relatywnie najwięcej odpowiedzi negatywnych pojawiło się wśród najmłodszych dorosłych (18–24 lata).
Sztuczna inteligencja jako źródło informacji o zdrowiu
Obok e-recept coraz większe zainteresowanie budzą narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Z badania wynika, że 38% Polaków przynajmniej raz korzystało z AI, aby sprawdzić informacje dotyczące objawów lub leków. Dla części respondentów było to doświadczenie jednorazowe, jednak 15% deklarowało, że sięgało po takie rozwiązania wielokrotnie.
Najwyższy poziom korzystania z AI odnotowano wśród młodych dorosłych w wieku 18–24 lata – w tej grupie ponad jedna trzecia badanych używała narzędzi opartych na sztucznej inteligencji kilka lub wiele razy. Wraz z wiekiem zainteresowanie tego typu technologiami wyraźnie maleje. W grupie osób powyżej 60. roku życia zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że nigdy nie korzystała z AI w kontekście zdrowotnym.
Ciekawym wnioskiem z badania jest również stosunkowo niski odsetek odpowiedzi „nigdy” wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Może to wskazywać, że proste i intuicyjne narzędzia cyfrowe stają się dostępne dla coraz szerszych grup społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia.
Łączenie opieki tradycyjnej i cyfrowej
Rozwój technologii nie eliminuje potrzeby kontaktu z lekarzem, lecz zmienia jego formę. Coraz większe znaczenie zyskują modele opieki, które łączą wizyty stacjonarne z konsultacjami zdalnymi. Przykładem takiego podejścia jest funkcjonowanie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej Medunit, która prowadzi działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.
W ramach opieki POZ pacjenci mogą – po odpowiedniej ocenie stanu zdrowia przez lekarza – uzyskać dokumenty takie jak e-recepty, e-zwolnienia czy e-skierowania. Tego typu rozwiązania pozwalają na zachowanie ciągłości leczenia przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności osobistych wizyt, gdy nie są one medycznie niezbędne.
Cyfrowe zdrowie – kierunek na przyszłość
Wyniki badania wskazują, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest procesem trwałym i coraz lepiej akceptowanym przez pacjentów. E-recepty stały się standardem, który realnie ułatwia dostęp do leczenia, natomiast narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zaczynają pełnić rolę uzupełniającego źródła wiedzy zdrowotnej.
Choć nowoczesne technologie nie zastępują profesjonalnej diagnozy i porady lekarskiej, mogą wspierać pacjentów w lepszym zrozumieniu objawów oraz przygotowaniu do konsultacji. Kluczowe pozostaje jednak odpowiedzialne korzystanie z tych rozwiązań oraz zachowanie centralnej roli lekarza w procesie leczenia.
