23 grudnia w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA zmarła ciężarna kobieta, którą przewieziono tu ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Kobiecie zamiast tlenu podano inny gaz. „Zarządziłem kontrolę urządzeń dostarczających gaz medyczny w stołecznych szpitalach” – przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Sprawę śmierci pacjentki, której stan w trakcie pobytu w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SPZOZ przy ul. Madalińskiego w Warszawie po podaniu maski z tlenem miał się gwałtownie pogorszyć, nagłośniła „Gazeta Wyborcza”. Kobieta została przewieziona do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy ul. Wołoskiej, w którym po ponad dziesięciu dniach zmarła.
Szpital reaguje. Zarządziłem natychmiast kontrolę urządzeń, które dostarczają gaz medyczny we wszystkich warszawskich szpitalach, dlatego że była to pomyłka dotycząca gazu medycznego, która oczywiście nigdy nie powinna mieć miejsca. Musimy natychmiast wyciągać wnioski z tego typu tragicznych wydarzeń. Wszyscy są poruszeni tą tragedią
— powiedział Trzaskowski.
CZYTAJ TAKŻE: Zamknięto dwie kolejne porodówki! Co teraz z ciężarnymi? Szpitale nie wiedzą. Jabłoński: To prawdziwe „piekło kobiet”
Postepowanie w toku
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał PAP, że Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów nadzoruje postępowanie w związku z zawiadomieniem szpitala przy ul. Madalińskiego.
Jak powiedział, dochodzenie pierwotnie zostało wszczęte w kierunku art. 160 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi o narażaniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Czynności są prowadzone od kilku tygodni. To bardzo trudne śledztwo, zaawansowane pod względem liczby przesłuchań i zleconych opinii. Z uwagi na dobro tego postępowania nie informujemy szerzej o wstępnych ustaleniach ani o planowanych czynnościach. Część niezbędnych opinii została już zlecona. Planowane jest w najbliższych tygodniach przesłuchanie kilkunastu świadków
— poinformował prok. Skiba.
Oświadczenie na swojej stronie internetowej opublikował również szpital.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie informuje, że w związku z tragicznym zdarzeniem, jakie miało miejsce na terenie szpitala, niezwłocznie złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz obowiązujące przepisy prawa Szpital nie może udzielać żadnych informacji w tej sprawie. W celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia Szpital w pełni współpracuje z organem prowadzącym postępowanie. Wszelkich informacji w sprawie udziela wyłącznie Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie
— poinformowała placówka.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie jest wielodyscyplinarnym ośrodkiem medycznym działającym od 1953 r. Stanowi własność miasta st. Warszawy. W placówce działają m.in. oddziały: ginekologiczny, położniczy, ginekologii onkologicznej, neonatologiczny i pediatryczny. W 2024 r. urodziło się w nim 3590 dzieci. W tym samym roku szpital znalazł się w gronie 10 najlepszych placówek w Polsce oraz wśród trzech wyróżnionych szpitali w Warszawie w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku.
CZYTAJ TAKŻE: Śmierć matki na porodówce w Bielsku-Białej. Sójka: „To jest prawdziwe piekło kobiet”; Jabłoński: Gdzie są feministki? W rządzie
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/750280-tragedia-w-szpitalu-po-podaniu-gazu-zmarla-kobieta-w-ciazy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.