W połowie grudnia 2025, w szkole im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie nauczycielka w trakcie lekcji poprosiła jednego z uczniów, aby zdjął krzyż ze ściany, a kiedy ten odmówił - mimo protestów pozostałych uczniów sama go zdjęła i wrzuciła do kosza na śmieci. Informacja o tym wywołała powszechny szok i oburzenie, jak również najgorsze skojarzenia z obyczajami rodem z komunistycznych porządków. Wywołała także smutek i zdziwienie na zbyt długie milczenie wobec tego skandalicznego wydarzenia ze strony Episkopatu.
Wielu z nas, członków Stowarzyszenia „Godność” skupiającego więźniów politycznych okresu PRL oraz działaczy podziemnej „Solidarności”, dobrze pamięta zmagania Polaków w obronie wiary – począwszy od prześladowań Kościoła w latach stalinowskich, poprzez obronę krzyża w szkole we Włoszczowie, po męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Pamiętamy również kierowane do nas nauki św. Jana Pawła II, w tym i ten Jego apel podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny: „Brońcie Krzyża od Bałtyku do Giewontu!”. Pamiętamy wreszcie, ile wsparcia – tego moralnego, ale też realnego, materialnego, doświadczyło nasze pokolenie „Solidarności” ze strony Kościoła w swojej walce o odzyskanie wolności. Dlatego zdecydowanie protestujemy przeciw kolejnemu skandalicznemu przejawowi walki z wiarą i z wierzącymi w Polsce pod rządami ekipy Donalda Tuska.
30 sierpnia 1981 jako portowcy – członkowie związku „Solidarność”, wspólnie z żyjącymi jeszcze Westerplatczykami, przy udziale wielu tysięcy gdańszczan, przywróciliśmy krzyż na mogiły żołnierzy Westerplatte. Jan Paweł II o tej uroczystości powiedział do Polaków w Castel Gandolfo: ,,Ze wzruszeniem dowiedziałem się, że na Westerplatte przywrócono krzyż, który tam stał”. Za tę akcję, jako jej organizatorzy, po wprowadzeniu stanu wojennego zapłaciliśmy podwyższonymi wyrokami więzienia… Z kolei w 2015 roku nasze Stowarzyszenie umieściło na Westerplatte tablicę uwieczniającą homilię Jana Pawła II do młodzieży z 12 czerwca 1987 roku, z owym pamiętnym wersem:
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu swoje „Westerplatte”, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć…
W Bazylice św. Brygidy w Gdańsku ks. Henryk Jankowski pod koniec swego życia rozpoczął budowę niezwykłego bursztynowego ołtarza, w który wmontowywane są krzyże z miejsc pamiętnych dla naszej najnowszej historii, w tym i takich, gdzie polała się polska krew. Ostatnio, bo 13 grudnia 2025, ks. dr Jarosław Wąsowicz, kapelan Prezydenta RP odprawił tu mszę św., podczas której poświęcono kopie krzyża z Westerplatte i ze szkoły we Włoszczowie. Niebawem zostaną one wstawione w ołtarz. Z Włoszczowy na uroczystą mszę przyjechało kilkunastu uczestników tamtego pamiętnego „szkolnego buntu”, w stanie wojennym głośnego na całą Polskę.
Gdyby dyrekcja szkoły w Kielnie urządziła na przykład wycieczkę do Gdańska: na Westerplatte i do Bazyliki św. Brygidy, obejrzała cmentarz poległych żołnierzy i zawieszoną przez nas papieską tablicę, a następnie przybyła pod Bursztynowy Ołtarz Bazyliki św. Brygidy - to być może szkoła w Kielnie nie okryłaby się hańbą. Bo być może do niektórych nauczycielskich głów przebiłaby się prawda o znaczeniu krzyża, wiary i Kościoła dla historii naszego państwa i naszego narodu. A przecież z Kielna do Gdańska byłoby tak blisko…
Kielno położone jest na Kaszubach, w regionie ludzi głęboko wierzących. Tymczasem nauczycielka na oczach swoich uczniów bezczelnie podeptała ich uczucia religijne. Dała też swoim podopiecznym, jako Polka i jako pedagog, przykład najgorszy z możliwych. Toteż 8 stycznia 2026, na wiecu w Kielnie przed szkołą w obronie krzyża, w którym uczestniczyli nie tylko mieszkańcy tej wsi, zdesperowani rodzice zaapelowali nawet do Prezydenta Karola Nawrockiego – aby odwiedził ich szkołę, dodał otuchy i pomógł im w tej bulwersującej dla nich sytuacji.
Oto jeszcze jeden dowód na to, jak za obecnych rządów - walczących z Kościołem i nauką religii - szkoły i dzieci w nich się kształcące stają się ofiarą walki politycznej i chorych z nienawiści do chrześcijaństwa ideologii.
Czesław Nowak - Prezes
Andrzej Osipów - Wiceprezes
Stanisław Fudakowski - Sekretarz
