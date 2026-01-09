Wartość i ilość sprzedanych trunków alkoholowych maleje, rośnie natomiast bezalkoholowego piwa i wina; rynek „alko free” wart jest już 2 mld zł - informuje „Rzeczpospolita”.
Sprzedaż tradycyjnych alkoholi w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmalała o 1,7 proc. pod względem wartości i o 5,2 proc. ilości - wynika z danych firmy badawczej NielsenIQ, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. „Ale warianty bezalkoholowe nie poddają się ogólnym trendom” – powiedziała gazecie Anna Wagner z NielsenIQ. W ich przypadku wartość sprzedaży wzrosła w ciągu minionych 12 miesięcy o 4,8 proc., do 2 mld zł.
Zmiany pokoleniowe
Wpływ na to mają m.in. zmiany pokoleniowe, rosnąca świadomość zdrowotna, inwestycje w nowe technologie produkcyjne, a także większa widoczność tej oferty w sklepach i gastronomii
— ocenił cytowany przez „Rz” Tomasz Potrzebowski, ekspert ds. rynku wina. W opinii Patrycji Kamińskiej, rzeczniczki sieci Netto, trend sięgania po trunki bezalkoholowe się umacnia.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/750193-polacy-pija-coraz-mniej-alkoholu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.