Polacy piją coraz mniej alkoholu! Rośnie natomiast sprzedaż bezalkoholowego piwa i wina. Ten rynek wart jest już 2 mld zł

Wartość i ilość sprzedanych trunków alkoholowych maleje / autor: Fratria

Wartość i ilość sprzedanych trunków alkoholowych maleje, rośnie natomiast bezalkoholowego piwa i wina; rynek „alko free” wart jest już 2 mld zł - informuje „Rzeczpospolita”.

Sprzedaż tradycyjnych alkoholi w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmalała o 1,7 proc. pod względem wartości i o 5,2 proc. ilości - wynika z danych firmy badawczej NielsenIQ, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. „Ale warianty bezalkoholowe nie poddają się ogólnym trendom” – powiedziała gazecie Anna Wagner z NielsenIQ. W ich przypadku wartość sprzedaży wzrosła w ciągu minionych 12 miesięcy o 4,8 proc., do 2 mld zł.

Zmiany pokoleniowe

Wpływ na to mają m.in. zmiany pokoleniowe, rosnąca świadomość zdrowotna, inwestycje w nowe technologie produkcyjne, a także większa widoczność tej oferty w sklepach i gastronomii

— ocenił cytowany przez „Rz” Tomasz Potrzebowski, ekspert ds. rynku wina. W opinii Patrycji Kamińskiej, rzeczniczki sieci Netto, trend sięgania po trunki bezalkoholowe się umacnia.

