„W związku z absolutną katastrofą demograficzną, w obliczu realnego ryzyka wymarcia tysiącletniego Narodu Polskiego, apelujemy o podjęcie pilnych działań na rzecz poprawy trwałości małżeństw, rodzin, a co za tym idzie wzrostu demografii”- czytamy na stronie Fundacji Mamy i Taty. Jej prezes – Marek Grabowski – prosi o podpisanie petycji do sił politycznych Rzeczypospolitej, aby podjęły działania zawarte w prezentowanym ostatnio na antenie Telewizji wPolsce24 Dekalogu Narodowego Przetrwania. 10 punktów zawierających m.in. zakaz propagandy antyrodzinnej, przyznawanie rodzinom z dziećmi większych praw politycznych czy obowiązkowe przeszkolenie wojskowe zarówno dla kobiet jak i mężczyzn Grabowski przygotował wspólnie z Jackiem Karnowskim, redaktorem naczelnym wPolsce24.
W sobotę 3 stycznia Jacek Karnowski i dr Marek Grabowski zaprezentowali w „Salonie Dziennikarskim Extra” na antenie Telewizji wPolsce24 Dekalog Narodowego Przetrwania. Są to propozycje, nad którymi, w ocenie autorów, warto byłoby pochylić się, aby poprawić sytuację demograficzną Polski. „To są propozycje, które, uważamy, trzeba położyć na stole” - podkreślił redaktor naczelny Telewizji wPolsce24.
Apel do sił politycznych Rzeczpospolitej
Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, zamieścił na jej stronie specjalną petycję.
Oto jej treść:
Szanowni Państwo,
W związku z absolutną katastrofą demograficzną, w obliczu realnego ryzyka wymarcia tysiącletniego Narodu Polskiego, apelujemy o podjęcie pilnych działań na rzecz poprawy trwałości małżeństw, rodzin, a co za tym idzie wzrostu demografii.
Wstępnie proponujemy następujące punkty.
1 . Zakaz propagandy antyrodzinnej
2 . Przyjęcie założenia, że misją każdej kobiety i mężczyzny jest posiadanie potomstwa. Poprawa profilaktyki zdrowia oraz opieki dla kobiet ciężarnych i młodych rodziców.
3 . Przyznanie rodzinom z dziećmi większych praw politycznych
4 . Progresywne programy socjalne
5 . Wychowanie młodego pokolenia maksymalnie poza wpływem mediów społecznościowych
6 . Wzmocnienie treści narodowych i wspólnotowych w edukacji szkolnej
7 . Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe zarówno dla kobiet jak i mężczyzn (siły zbrojne, wsparcie medyczne lub logistyczne)
8 . Powstrzymanie laicyzacji życia społecznego
9 . Zaprzestanie wykorzystywania zagrożeń geopolitycznych i zdrowotnych jako narzędzia destabilizacji społecznej
10 . Przyjęcie założenia, że emigracja na stałe z Polski nie może być postrzegana dalej jako zjawisko pozytywne lub neutralne dla kraju
Powtarzamy to, o czym mówiliśmy od lat. Dość gadania, czas działania! Czy możecie spokojnie patrzeć jak co roku znika liczba ludności odpowiadająca miastu średniej wielkości?
Należy podjąć radykalne kroki, gdyż nie mamy już czasu na jałowe dyskusje i przerzucanie się odpowiedzialnością.
W imieniu Fundacji Mamy i Taty,
Marek Grabowski
Prezes Fundacji Mamy i Taty
„Dzietność to absolutna katastrofa”
Dr Marek Grabowski zachęca do podpisania się pod apelem, ale również podzielenia się nim z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi.
Główny Urząd Statystyczny w ostatnich dniach grudnia opublikował rocznik opisujący rok 2024. Przekaz dotyczący rodzin jest jasny. Liczba zawieranych małżeństw spada, liczba rozwodów rośnie, dzietność to absolutna katastrofa
— alarmuje Fundacja Mamy i Taty na swojej stronie internetowej.
Hipotezy dotyczące spadku dzietności zostały opisane zarówno w analizach poprzedniego rządu jak i w ostatnich publikacjach, które ukazały się na polskim rynku (np. przez Pana Mateusza Łakomego czy Panów Michała Kota i Bartosza Marczuka). Zapewne będą jeszcze pogłębione w nowopowstałej Radzie Rodziny i Demografii przy Prezydencie Rzeczpospolitej. Z inicjatywy Jacka Karnowskiego, redaktora telewizji wPolsce24 przygotowaliśmy Dekalog Narodowego Przetrwania, skupiający się na pozytywnym programie poprawy dzietności. Stanowią one punkt otwarcia do dyskusji na temat realnych działań. Jako Naród, jeśli chcemy przetrwać, potrzebujemy odważnych decyzji politycznych
— czytamy.
Grabowski przestrzega, że wymierające narody są narodami bez przeszłości.
Pora podjąć realne i radykalne działania. Zachęcamy Państwa do podpisania apelu do sił politycznych Rzeczpospolitej
— podsumowuje.
Petycję podpiszesz TUTAJ.
serwisrodzinny.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/750166-dekalog-narodowego-przetrwania-podpisz-petycje
