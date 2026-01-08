Słowo „dron” zostało wybrane przez kapitułę Słowem Roku 2025, natomiast w głosowaniu internautów zwyciężył „kosmos” - ogłosili organizatorzy konkursu prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Fundację Języka Polskiego.
Decyzją kapituły Słowem Roku 2025 został „dron”, na drugim miejscu znalazło się „weto”, a na trzecim - „kosmos”.
Z kolei w plebiscycie internautów zwyciężył „kosmos”, drugie miejsce zajęło słowo „dron”, trzecie zaś - „weto”.
Plebiscyt „Słowo Roku”
Plebiscyt „Słowo Roku” organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego od 15 lat. Co roku wybierane są w nim słowa, które najlepiej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy. Na stronie plebiscytu znajdowało się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach. Wśród propozycji słów znajdowały się m.in. „astronauta”, „dron”, „głosy”, „kosmos”, „mieszkanie”, „rozejm”, „sąd”. Równolegle z głosowaniem internautów Słowo Roku wybiera ogólnopolska kapituła językoznawców i dziennikarzy pod patronatem Rady Języka Polskiego.
W poprzedniej edycji kapituła językoznawców wybrała słowo „koalicja”, w głosowaniu internautów zwyciężyło natomiast wyrażenie „sztuczna inteligencja”.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/750135-poznalismy-slowo-roku-2025-zwyciezca-okazal-sie-dron
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.