Słowo „dron” zostało wybrane przez kapitułę Słowem Roku 2025, natomiast w głosowaniu internautów zwyciężył „kosmos” - ogłosili organizatorzy konkursu prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Fundację Języka Polskiego.

Decyzją kapituły Słowem Roku 2025 został „dron”, na drugim miejscu znalazło się „weto”, a na trzecim - „kosmos”.

Z kolei w plebiscycie internautów zwyciężył „kosmos”, drugie miejsce zajęło słowo „dron”, trzecie zaś - „weto”.

Plebiscyt „Słowo Roku”

Plebiscyt „Słowo Roku” organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego od 15 lat. Co roku wybierane są w nim słowa, które najlepiej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy. Na stronie plebiscytu znajdowało się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach. Wśród propozycji słów znajdowały się m.in. „astronauta”, „dron”, „głosy”, „kosmos”, „mieszkanie”, „rozejm”, „sąd”. Równolegle z głosowaniem internautów Słowo Roku wybiera ogólnopolska kapituła językoznawców i dziennikarzy pod patronatem Rady Języka Polskiego.

W poprzedniej edycji kapituła językoznawców wybrała słowo „koalicja”, w głosowaniu internautów zwyciężyło natomiast wyrażenie „sztuczna inteligencja”.

Adam Bąkowski/PAP

Autor

