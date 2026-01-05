TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Patryk Wicher o zdjęciu krzyża w szkole w Kielnie: To jest ta prawdziwa lewicowa tolerancja

Patryk Wicher / autor: Telewizja wPolsce24
Patryk Wicher / autor: Telewizja wPolsce24

Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej na Kaszubach! Według relacji, które pojawiły się w sieci, nauczycielka miała zażądać zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza. „To jest ta prawdziwa lewicowa tolerancja” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Patryk Wicher.

CZYTAJ WIĘCEJ: NEWS Telewizji wPolsce24. Oto zawiadomienie ws. nauczycielki ze szkoły podstawowej w Kielnie! „Zbezcześciła krzyż na oczach dzieci”

Telewizja wPolsce24 dotarła do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie opisanego w sieci zdarzenia ze szkoły podstawowej w Kielnie! …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych