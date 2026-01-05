Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej na Kaszubach! Według relacji, które pojawiły się w sieci, nauczycielka miała zażądać zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza. „To jest ta prawdziwa lewicowa tolerancja” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Patryk Wicher.
Telewizja wPolsce24 dotarła do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie opisanego w sieci zdarzenia ze szkoły podstawowej w Kielnie!
