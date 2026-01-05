10 stycznia w Warszawie środowiska Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz Solidarności Oświatowej organizują Ogólnopolskie Forum Oświatowe pod hasłem „W trosce o polską szkołę”. Nauczyciele akademiccy, eksperci, samorządowcy, związkowcy i rodzice podczas paneli przedstawią diagnozę obecnej sytuacji w oświacie oraz własną wizję szkoły opartej na rzetelnej wiedzy, wychowaniu i realnym wsparciu uczniów.
Ogólnopolskie Forum Oświatowe
Koalicja na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły oraz Solidarność Oświatowa zapraszają na Ogólnopolskie Forum Oświatowe, które odbędzie się 10 stycznia w godzinach 10:00–15:00 w warszawskim hotelu Gromada. Wydarzenie zgromadzi kilkunastu panelistów reprezentujących różne środowiska związane z edukacją: nauczycieli akademickich, ekspertów, przedstawicieli kadry oświatowej i samorządowej, związkowców, działaczy społecznych oraz rodziców.
Forum odbędzie się pod hasłem „W trosce o polską szkołę”, podkreślając potrzebę budowania systemu edukacji opartego na rzetelnej wiedzy, dobrym wychowaniu i realnej pomocy uczniom, którzy najbardziej jej potrzebują. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest przedstawienie merytorycznych zastrzeżeń wobec obecnych zjawisk zachodzących w oświacie oraz zaprezentowanie konstruktywnych propozycji zmian.
Głos nauczycieli, ekspertów i rodziców
Podczas Forum odbędą się trzy panele tematyczne, w trakcie których uczestnicy omówią kluczowe problemy dotyczące edukacji. Organizatorzy zapowiadają, że Forum będzie przestrzenią otwartej, merytorycznej debaty. Celem jest wypracowanie wspólnego głosu środowisk, które od lat alarmują o pogarszającej się kondycji polskiej szkoły.
PROGRAM
Powitanie przez Organizatorów – Hanna Dobrowolska koordynator Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły/KROPS, dr Waldemar Jakubowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
1/ Panel ekspercki: Ocena zmian w oświacie – 10.15-11.45
prof. Jan Żaryn – historyk, senator IX kadencji, nauczyciel akademicki UKSW
— Polski Obszar Edukacji versus Europejski Obszar Edukacji z perspektywy historyka
Wojciech Książek – nauczyciel i publicysta, działacz NSZZ „Solidarność”, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
— Obecne działania MEN z perspektywy byłego wiceministra edukacji
Jolanta Dobrzyńska – ekspert oświatowy, publicystka, b. pracownik administracji rządowej i samorządowej, b. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie
— Wady modelu transformacji wdrażanej w oświacie
prof. Michał Michalski – nauczyciel akademicki UAM, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, członek Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP Karolu Nawrockim
— Zagrożenia transformacji w kontekście związków efektywnej edukacji i gospodarki
Milena Wojciechowska – konsultantka ds. rozwiązań edukacyjnych i transformacji cyfrowej edukacji, anglistka
— Czy cyfryzacja jest szansą dla rozwoju szkolnictwa?
dr Zbigniew Barciński – pedagog, nauczyciel akademicki KUL, prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
— Edukacja zdrowotna a obecne zmiany podstaw programowych – delegacja ustawowa i prawa rodziców
mec. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris
— Aspekt prawny kierunku obecnych zmian w szkolnictwie a możliwości obywateli
Przerwa 15 minut
2/ Panel kadry oświatowej: Różnorodność a mit równości. Rola nadzoru pedagogicznego i samorządu – 12.00-13.00
dr Waldemar Jakubowski – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
— Wady i zalety obecnego systemu oświaty
Antoni Buchała – polonista, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
— Dylematy szkół niepublicznych. Szanse – możliwości – ograniczenia
dr Mariusz Dzieciątko – nauczyciel akademicki, edukuje domowo, prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie
— Edukacja domowa
Barbara Nowak – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego b. małopolska kurator oświaty, b. dyrektor szkoły, nauczycielka historii
— Rola kuratora a proponowane zmiany form nadzoru pedagogicznego
Krzysztof Staruch – burmistrz Kraśnika, b. dyrektor szkoły, wizytator, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
— Samorząd a obecne zmiany w oświacie
Przerwa 5 minut
3/ Panel nauczycielsko-rodzicielski: Zmiany w oświacie a szkolne realia. Czym powinna być szkoła? – 13.10-14.20
Hanna Dobrowolska – polonistka, ekspert oświatowy, publicystka, koordynator Ruchu Ochrony Szkoły
— Oczekiwania społeczne wobec zmian proponowanych w podstawach programowych [na podstawie badań]
Dariusz Rozwadowski – historyk, nauczyciel, publicysta
— Ideologizacja edukacji, aktualne szkolenia dla nauczycieli
Sylwia Kloc – nauczycielka matematyki, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
— Nauczyciel wobec wyzwań edukacji włączającej
Elżbieta Lachman – red. naczelna portalu Polskiego Forum Rodziców, Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
— Psychologizacja szkoły z perspektywy rodzica
Marek Mirosław – historyk, nauczyciel, metodyk
— Nowoczesna polska szkoła – wyzwanie i konieczność
Agnieszka Pawlik-Regulska – polonistka, nauczycielka, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
— Zmiany i narzędzia inkluzji w edukacji polonistycznej
Agnieszka Żurek / Jakub Pacan – redakcja Tygodnika Solidarność
— Jak społeczeństwo ocenia polskie szkoły?
