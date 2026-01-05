Telewizja wPolsce24 dotarła do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie opisanego w sieci zdarzenia ze szkoły podstawowej w Kielnie! „Nauczycielka zbezcześciła krzyż na oczach dzieci poprzez zdjęcie ze ściany i wyrzucenie do śmietnika z niegodnym nauczyciela komentarzem” - czytamy w piśmie. Zwrócono w nim również uwagę, że „wielokrotnie zdejmowała krzyż i próbowała uświadamiać dzieci, że jest im on niepotrzebny a ona sama nie chce na ten krucyfiks patrzeć”, lecz „działania te były bezskuteczne ponieważ dzieci wieszały krzyż z powrotem na godne miejsce”.
Skandaliczne zdarzenie w szkole w Kielnie!
Przypomnijmy, docierają niepokojące informacje dotyczące zdarzenia w szkole podstawowej na Kaszubach, gdzie miało dojść do profanacji krzyża. Według relacji, które pojawiły się w sieci, w szkole podstawowej w Kielnie nauczycielka miała zażądać zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, to nauczycielka sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza.
O sprawie napisał w mediach społecznościowych Andrzej Żak. Interwencję w tej sprawie podjęła już posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk, żądając wyjaśnień od samorządu, kuratorium i dyrekcji szkoły.
Zawiadomienie
Teraz Telewizja wPolsce24 publikuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie, w której przedstawiono dokładną relację!
W imieniu niżej podpisanych rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kielnie, składamy zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez nauczyciela Panią […].
W dnia 15.12.2025 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie nauczycielka zbezcześciła krzyż na oczach dzieci poprzez zdjęcie ze ściany i wyrzucenie do śmietnika z niegodnym nauczyciela komentarzem. Żądamy wyjaśnienia tego haniebnego czynu. Zostały naruszone uczucia religijne dzieci oraz rodziców. Nauczycielka wielokrotnie zdejmowała krzyż i próbowała uświadamiać dzieci, że jest im on niepotrzebny a ona sama nie chce na ten krucyfiks patrzeć. Jednakże działania te były bezskuteczne ponieważ dzieci wieszały krzyż z powrotem na godne miejsce
— czytamy w piśmie.
Nadmienić należy, że Szkoła (kadra pedagogiczna oraz dzieci) regularnie bierze czynny udział w ważnych świętach i uroczystościach państwowych oraz kościelnych, krzyże rozwieszone we wszystkich salach lekcyjnych zakupione były przez Radę Sołectwa Kielno na prośbę rodziców i przed powieszeniem poświęcone uroczyście przez proboszcza Parafii Kielno. To świadczy o wielkim patriotyzmie i przywiązaniu lokalnej społeczności do wartości chrześcijańskich. Stąd dodatkowe niedowierzanie i szok, że dyrekcja szkoły pozwala na takie ekscesy. Domagamy się szybkiego wyjaśnienia całej sprawy, wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec winnych i wypracowania procedur na przyszłość, aby nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzyła
— podkreślono.
Zawiadomienie skierowane zostało do dyrektor szkoły w Kielnie, Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, a także wójta gminy Szemud oraz kuratorium.
