Z wychłodzenia zmarło już 10 osób. Policja apeluje, by reagować! "Zadzwoń pod numer 112, jeden telefon może uratować życie"

Zasypane śniegiem po intensywnych nocnych opadach ulice Koszalina / autor: PAP/Piotr Kowala/X
Zasypane śniegiem po intensywnych nocnych opadach ulice Koszalina / autor: PAP/Piotr Kowala/X

Od listopada ub.r. do 3 stycznia tego roku z wychłodzenia zmarło 10 osób” - poinformowała KGP. Policja apeluje, by reagować. „Zadzwoń pod numer 112, jeden telefon może uratować życie” - radzi Komenda Główna Policji.

Policja przypomina, że śnieg, mróz i niska temperatura w krótkim czasie mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i realnie zagrozić życiu oraz zdrowiu. Dlatego szczególnie ważne jest zachowanie czujności i reagowanie na to, co dzieje się w naszym otoczeniu.

Jeden telefon może uratować życie”

W załączonej do wpisu na platformie X informacji KGP zwraca uwagę, że problem wychłodzenia dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Zagrożenie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie

— podkreśla KGP.

Policja przypomina, że szczególnej uwagi wymagają osoby starsze, samotne, nieporadne życiowo czy niedołężne.

Warto upewnić się, czy nie potrzebują oni pomocy w codziennych czynnościach takich jak chociażby zakupy. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego możemy również powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej

— radzi KGP.

Policjanci podkreślają, że wrażliwość i szybka reakcja mogą zapobiec tragedii.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych