„Od listopada ub.r. do 3 stycznia tego roku z wychłodzenia zmarło 10 osób” - poinformowała KGP. Policja apeluje, by reagować. „Zadzwoń pod numer 112, jeden telefon może uratować życie” - radzi Komenda Główna Policji.
Policja przypomina, że śnieg, mróz i niska temperatura w krótkim czasie mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i realnie zagrozić życiu oraz zdrowiu. Dlatego szczególnie ważne jest zachowanie czujności i reagowanie na to, co dzieje się w naszym otoczeniu.
„Jeden telefon może uratować życie”
W załączonej do wpisu na platformie X informacji KGP zwraca uwagę, że problem wychłodzenia dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Zagrożenie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.
Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie
— podkreśla KGP.
Policja przypomina, że szczególnej uwagi wymagają osoby starsze, samotne, nieporadne życiowo czy niedołężne.
Warto upewnić się, czy nie potrzebują oni pomocy w codziennych czynnościach takich jak chociażby zakupy. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego możemy również powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej
— radzi KGP.
Policjanci podkreślają, że wrażliwość i szybka reakcja mogą zapobiec tragedii.
