Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski. Był historykiem, autorem wielu prac naukowych, wykładowcą akademickim

  • Społeczeństwo
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prof. Andrzej Paczkowski / autor: PAP/Paweł Supernak
Prof. Andrzej Paczkowski / autor: PAP/Paweł Supernak

Dziś zmarł prof. Andrzej Paczkowski - polski historyk, wykładowca akademicki, a także alpinista. W okresie PRL był działaczem opozycji demokratycznej, a po zmianach politycznych był członkiem Kolegium IPN. O śmierci historyka poinformował w rozmowie z PAP prof. Antoni Dudek.

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 roku w Krasnymstawie. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym UW. W 1966 r. obronił doktorat, a dziewięć lat później habilitował się. Do 1974 r. był zatrudniony w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1975–1980 pracował w Bibliotece Narodowej, a w latach 1980–1990 w Instytucie Historii PAN. W 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach PRL był działaczem opozycji demokratycznej.

Autor wielu prac naukowych

W 1999 r. został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W 2002 r. zasiadł w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, W 2013 r. został powołany w skład Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Prof. Paczkowski był autorem wielu prac naukowych dotyczących powojennej historii Polski.

Prof. Andrzej Paczkowski zmarł dziś, 3 stycznia. O jego śmierci poinformował w rozmowie z PAP prof. Antoni Dudek.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych