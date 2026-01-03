Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk na antenie Telewizji wPolsce24 poinformowała, że podjęła interwencję ws. doniesień o sprawie rzekomego wyrzucenia krzyża do kosza przez nauczycielkę w szkole podstawowej w Kielnie. „Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby w ten sposób profanować nasze symbole, ale to ma też wpływ na wychowanie naszej młodzieży, na ich psychikę” - mówiła.
Docierają niepokojące informacje dotyczące tego, że w szkole podstawowej na Kaszubach miało dojść do profanacji krzyża.
Według relacji, które pojawiły się w sieci, w szkole podstawowej w Kielnie nauczycielka miała zażądać zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, to nauczycielka sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza. Na 8 stycznia zaplanowano pikietę przed szkołą.
CZYTAJ TAKŻE: Skandaliczna sytuacja w szkole w Kielnie! Nauczycielka zażądała zdjęcia krzyża ze ściany. Gdy uczniowie zaprotestowali, wrzuciła go do kosza?
Interwencja posłanki
W sprawie interweniowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk, która opowiedziała o tym na antenie Telewizji wPolsce24.
To jest szokujące, tym bardziej że na Kaszubach, a znając też gospodarza gminy Szemud i okolic, w których szkoła się znajduje, to są osoby, które są przywiązane do tradycji, do Kościoła, do flagi, do krzyża. I tym bardziej to bulwersuje, że nauczyciel na Kaszubach, w szkole w Kielnie wyrzuca krzyż, ale też zakazuje się Wigilii i zdarza się, że ściąga też godło pod nieobecność uczniów
— mówiła.
Wydaję mi się, że to jest łamanie pewnych zasad moralnych, wychowawczych i etycznych, jeżeli chodzi o nauczyciela, ale też tradycji i kultury, która na terenach kaszubskich i w Polsce jest kontynuowana i pielęgnowania
— powiedziała.
To bulwersuje, stąd pikieta rodziców. My mamy niestety posiedzenie Sejmu w tym czasie, ale ja skierowałam trzy pisma. Do wójta, wiedząc, że jest to osoba, która pielęgnuje tradycje kaszubskie związane z kościołem, naszą religią. A także do kuratorium oświaty i również do dyrekcji szkoły
— wyjaśniła.
Zastanawiałam się też nad wysłaniem pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo wydaję mi się, że tutaj również zostały złamane pewne zasady obowiązujące nauczycieli
— kontynuowała.
Pytania
Następnie Dorota Arciszewska-Mielewczyk zacytowała pytania, które skierowała:
1)Czy w związku z powyższym niezwłocznie i rzetelnie zbadacie Państwo opisane zdarzenia?
2)Czy według Państwa działania nauczyciela były zgodne z obowiązującym prawem oświatowym oraz zasadami etyki zawodowej?
3)Jak zamierzają Państwo zapewnić uczniom bezpieczeństwo psychiczne oraz poszanowanie ich przekonań religijnych i tożsamości kulturowej?
4)Czy poinformują Państwo mnie i opinię publiczną o wynikach podjętych czynności?
Profanacja
Posłanka zwróciła uwagę, że w całej Polsce obserwujemy podobne trendy.
Jako poseł śledzę to, co chce wprowadzać obecny rząd w edukacji i nie tylko i to są właśnie bardzo niebezpieczne trendy, które powodują, że znajdują się takie „odważne” osoby, które profanują symbole religijne
— zauważyła.
Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby w ten sposób profanować nasze symbole, ale to ma też wpływ na wychowanie naszej młodzieży, na ich psychikę, na ich poczucie tożsamości. Rodzice interweniują, piszą i dzwonią do mnie. Czuję się w obowiązku interwencji, bo nie zgadzam się na takie szaleństwo, łamanie zasad i brak poszanowania dla naszego dorobku kultowego i wiary, która wyznajemy my i nasi przodkowie od wieków
— podkreśliła.
Podsumowanie
Posłanka PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk na antenie Telewizji wPolsce24 poinformowała o interwencji ws. doniesień, że nauczycielka w szkole podstawowej w Kielnie miała zdjąć krzyż ze ściany i wyrzucić go do kosza. Polityk skierowała pisma do wójta, kuratorium i dyrekcji szkoły, domagając się wyjaśnień.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/749802-tylko-u-nas-arciszewska-mielewczyk-interweniuje-ws-krzyza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.