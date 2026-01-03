„Polska na szczęście jest krajem, do którego moda na oddawanie rodziców do zakładu opieki, bo są nieatrakcyjni, jeszcze nie doszła” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Anna Pawelec, publicystka Telewizji wPolsce24, Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty oraz Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2024 r. Polaków było 37 mln 489 tys., tj. o ponad 147 tys. mniej niż w końcu 2023 r. Urząd przewiduje, że do 2060 r. będzie nas o kolejne 6,6 mln osób mniej niż w 2024 r.
„To jest katastrofa”
O demografii i dekalogu narodowego przetrwania w „Salonie Dziennikarskim” mówili publicyści. Stanisław Janecki przytoczył dwie liczby, żeby pokazać, jak to jest drastyczny problem.
W stanie wojennym na początku lat 80. wskaźnik urodzeń był dużo wyższy. Rodziło się ponad 700 tys. dzieci. Ostatni rok jeszcze jako taki 2017 to było ponad 400 tys. urodzin. Za rok 2025 prawdopodobnie będzie to 230 tys. To jest katastrofa
— podkreślił publicysta tygodnika „Sieci”.
Kielich demograficzny
Marek Grabowski ocenił, że „kielich demograficzny niestety jest taki, że obecnie, żeby tę dzietność osiągnąć rzędu 2.1, kobiety musiałyby mieć ponad czwórkę dzieci”.
Jedno jest istotne. I to jest rzecz kulturowa, filozoficzna, społeczna. Oparcie życia o model hedonistyczny i egoistyczny, gdzie nie ma żadnych wyrzeczeń, gdzie jest tylko przyjemność
— zaznaczył Stanisław Janecki.
Zacznijmy od tego, że mamy niestabilne związki, jest coraz mniej małżeństw, coraz więcej rozwodów
— zastrzegła Anna Pawelec.
Z kolei Piotr Semka zwrócił uwagę na fakt, że „Polska na szczęście jest krajem, do którego ta moda na oddawanie rodziców do zakładu opieki, bo są nieatrakcyjni, jeszcze nie doszła”.
