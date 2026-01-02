36,2 proc. uczestników badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wierzy, że rok 2026 będzie lepszy od 2025. Niewiele mniej, bo 33,4 proc. badanych przewiduje, że nowy rok będzie gorszy dla Polski niż miniony.
Wśród optymistów odpowiedź, że nowy rok „będzie raczej lepszy”, wybrało 25,9 proc. badanych, o tym, że będzie „zdecydowanie lepszy”, przekonanych jest 10,3 proc. respondentów. W grupie pesymistów opcję „będzie raczej gorszy” wskazało 21,3 proc., a co ósmy ankietowany (12,1 proc.) jest przekonany, że będzie „zdecydowania gorszy”. 27,1 procent badanych uznało, że rok 2026 nie będzie ani lepszy ani gorszy od poprzedniego, zaś 3,3 proc. nie miało w tej sprawie zdania.
Poczucie braku zmian
WP wskazuje, że istotnym elementem nastrojów społecznych jest poczucie braku zmian. Dla części społeczeństwa może to oznaczać pożądaną stabilizację, dla innych – męczącą stagnację.
Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/749642-jaki-to-bedzie-rok-dla-polski-ciekawy-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.