SONDAŻ

Jaki to będzie rok dla Polski? Ciekawy SONDAŻ. Polacy z umiarkowanym optymizmem patrzą na zbliżające się 12 miesięcy

  • Społeczeństwo
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czego Polacy spodziewają się po 2026 roku? / autor: PAP/Marcin Obara
Czego Polacy spodziewają się po 2026 roku? / autor: PAP/Marcin Obara

36,2 proc. uczestników badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wierzy, że rok 2026 będzie lepszy od 2025. Niewiele mniej, bo 33,4 proc. badanych przewiduje, że nowy rok będzie gorszy dla Polski niż miniony.

Wśród optymistów odpowiedź, że nowy rok „będzie raczej lepszy”, wybrało 25,9 proc. badanych, o tym, że będzie „zdecydowanie lepszy”, przekonanych jest 10,3 proc. respondentów. W grupie pesymistów opcję „będzie raczej gorszy” wskazało 21,3 proc., a co ósmy ankietowany (12,1 proc.) jest przekonany, że będzie „zdecydowania gorszy”. 27,1 procent badanych uznało, że rok 2026 nie będzie ani lepszy ani gorszy od poprzedniego, zaś 3,3 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Poczucie braku zmian

WP wskazuje, że istotnym elementem nastrojów społecznych jest poczucie braku zmian. Dla części społeczeństwa może to oznaczać pożądaną stabilizację, dla innych – męczącą stagnację.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych