R.I.P.

Nie żyje Roman Lipiec ps. "Adam" - żołnierz Powstania Warszawskiego z batalionu „Zaremba-Piorun”. Niedawno świętował setne urodziny

Zdjęcie ilustracyjne w tle - znicz, w miniaturach wpisy o Romanie Lipcu, ps. "Adam". Powstaniec zmarł w wieku 100 lat / autor: Fratria // Facebook/Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich (Foto: Magda Mieśnik) // X/Po pierwsze Polska
Smutna wiadomość. Dzisiaj w nocy w wieku 100 lat zmarł Roman Lipiec ps. Adam, żołnierz Powstania Warszawskiego, batalion Zaremba-Piorun” - przekazała w mediach społecznościowych Fundacja Nie Zapomnij o Nas. „Spoczywaj w pokoju, Bohaterze!” - czytamy w poruszającym wpisie.

Fundacja przypomniała też słowa, które wypowiedział Roman Lipiec.

Oby tylko ludzie nie zapomnieli, po co to wszystko było. Bo to dla Was, dla tych, którzy tu w Warszawie, w Polsce mogą teraz żyć wolni”.

Powstaniec 12 grudnia 2025 roku obchodził swoje setne urodziny. Jubilatowi zostały wówczas przekazane życzenia od prezydenta RP Karola Nawrockiego.

olnk/Facebook/X

