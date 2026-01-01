„Smutna wiadomość. Dzisiaj w nocy w wieku 100 lat zmarł Roman Lipiec ps. Adam, żołnierz Powstania Warszawskiego, batalion Zaremba-Piorun” - przekazała w mediach społecznościowych Fundacja Nie Zapomnij o Nas. „Spoczywaj w pokoju, Bohaterze!” - czytamy w poruszającym wpisie.
Fundacja przypomniała też słowa, które wypowiedział Roman Lipiec.
„Oby tylko ludzie nie zapomnieli, po co to wszystko było. Bo to dla Was, dla tych, którzy tu w Warszawie, w Polsce mogą teraz żyć wolni”.
Powstaniec 12 grudnia 2025 roku obchodził swoje setne urodziny. Jubilatowi zostały wówczas przekazane życzenia od prezydenta RP Karola Nawrockiego.
olnk/Facebook/X
