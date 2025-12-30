„Najważniejszym celem Fundacji ‘Blisko ludzkich spraw’ jest to, by niosła dobro. Jej powstanie postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat prezydentury mojego męża. By łączyć, szukać porozumienia w sprawach, o których możemy rozmawiać ponad politycznymi czy jakimikolwiek innymi podziałami” - powiedziała Pierwsza Dama Marta Nawrocka w wywiadzie dla magazynu „Integracja”.
Jak wskazała Marta Nawrocka w dalszej części rozmowy, „takim tematem są właśnie problemy osób z niepełnosprawnościami”.
Chcę, by był to jeden z kluczowych obszarów działań mojej fundacji. Dzięki współpracy z takimi organizacjami, jak Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja „Wstawaj Alicja”, „Też chcemy być”, „Świat Wrażliwy” i wieloma innymi chcę do nich dotrzeć, poznać troski dnia codziennego, wspólnie szukać rozwiązań
— powiedziała Pierwsza Dama.
Projekt „Oddech dla Bohaterek”
Zastrzegła, że „wsparcia potrzebują nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także ich rodziny”.
System państwa nie działa tutaj, jak należy. Jednym z projektów, które będziemy realizować, jest „Oddech dla Bohaterek”. To kompleksowe wsparcie dla matek dzieci z niepełnosprawnościami. Między innymi organizacja wyjazdów terapeutyczno-rozwojowych. Mamy niepełnosprawnych dzieci mogłyby wtedy choć na chwilę odetchnąć od ciężkiej pracy, którą jest codzienna opieka nad ukochaną córką czy synem
— zaznaczyła Marta Nawrocka.
Z kolei dla dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości przygotuję program wyrównywania szans. Czasem brakuje im pieniędzy, a czasem możliwości, by rozwijać swoje pasje i talenty. Bardzo zależy mi na działaniach w tym obszarze. Będziemy do tego dążyć
— podkreśliła.
„Żaden hejt mnie nie złamie”
Przede wszystkim – wiem, kim jestem, i dlatego żaden hejt mnie nie złamie. Z agresją i niechęcią wobec nas i dzieci spotkaliśmy się w kampanii, to niedawna historia, którą wszyscy pamiętają. Takie zachowania trzeba niwelować. Trzeba rozmawiać, także z najmłodszymi. Dzieci należy chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały sobie z tym radzić. Dlatego walka z hejtem będzie ważnym obszarem działania fundacji
— dodała Pierwsza Dama.
