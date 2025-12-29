Prawomocna jest już kara roku więzienia w zawieszeniu dla Kamila Stanka, byłego właściciela pumy Nubii, oskarżonego m.in. o znęcanie się nad tym zwierzęciem i odmowę oddania go do ogrodu zoologicznego.
Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który rozpoznawał apelacje od wyroku I instancji, utrzymał w mocy niemal w całości orzeczenie sądu w Zawierciu z marca br. Dokonał jedynie niewielkiej korekty tamtego orzeczenia.
Sprawa pumy
Stanek (zgodził się na podawanie nazwiska), weteran z Afganistanu, kupił pumę przed laty w Czechach, zwierzę trzymał w różnych miejscach, również w domu. Nubia korzystała też z woliery i wybiegu. Czasem prezentował ją na różnych pokazach.
W lutym 2020 r. sąd zobowiązał go do oddania zwierzęcia do poznańskiego zoo. W lipcu 2020 r., kiedy przedstawiciele ogrodu zoologicznego przyjechali na jego posesję, by odebrać Nubię, Stanek wsiadł z nią do auta i uciekł do lasu. Poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Potem nawiązano kontakt z mężczyzną i rozpoczęto mediację zakończoną przekazaniem zwierzęcia do chorzowskiego zoo oraz zgłoszeniem się poszukiwanego na policję.
Wyrok
Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzuty znęcania się nad pumą poprzez trzymanie jej w niewłaściwych warunkach, prezentowania bez zezwolenia Nubii na różnych imprezach celem zarobkowania, zaniechania wydania zwierzęcia mimo postanowienia o jej przepadku oraz narażenia na niebezpieczeństwo pracowników zoo, którzy przyjechali odebrać zwierzę.
Zawierciański sąd uznał Stanka za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów, wymierzając mu za nie jednostkowe kary od 4 do 8 miesięcy więzienia. Kara łączna to rok więzienia w zawieszeniu. Sąd orzekł też m.in. nawiązkę na rzecz Fundacji Viva, która pełniła w procesie rolę oskarżyciela posiłkowego.
Podsumowanie
Wyrok dla Kamila Stanka za znęcanie się nad pumą Nubią i niewykonanie decyzji o oddaniu jej do zoo został utrzymany. Zwierzę ostatecznie trafiło do ogrodu zoologicznego w Chorzowie.
