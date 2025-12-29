Ponad połowa (51 proc.) Polaków pozytywnie ocenia decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Najwięcej entuzjastów przeniesienia historycznego mebla jest wśród osób w wieku 40–49 lat - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”.
Jak przypomina poniedziałkowa „Rzeczpospolita”, 18 grudnia prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że ruszył demontaż okrągłego stołu, który z Pałacu Prezydenckiego trafił do Muzeum Historii Polski. Tam stanie się jednym z elementów wystawy stałej, której otwarcie zapowiadane jest na 2027 r.
Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rz”, wynika, że 51 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia decyzję o przeniesieniu okrągłego stołu. Krytycznych jest 30,8 proc. uczestników badania, a 18,2 proc. nie ma zdania.
Jak zauważa „Rz” podzielili się najmłodsi: 39 proc. uczestników badania w wieku od 18 do 29 lat opowiedziało się za przeniesieniem okrągłego stołu, 32 proc. – przeciw. I najstarsi: 48 proc. ankietowanych, którzy ukończyli 70. rok życia zgadza się z decyzja o przeniesieniu historycznego mebla, a 40 proc. z tym się nie zgadza. Najwięcej entuzjastów decyzji ogłoszonej przez Karola Nawrockiego jest wśród osób w wieku od 40 do 49 lat (72 proc. pozytywnych ocen, 25 proc. – krytycznych) - czytamy.
Dziennik dodaje, że 84 proc. uczestników badania, którzy 15 października 2023 r. oddali głos na PiS, jest dobrego zdania o demontażu okrągłego stołu i oddaniu go do muzeum. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej przeciwnych tej decyzji jest 70 proc. ankietowanych. 41 proc. elektoratu Trzeciej Drogi zgadza się z decyzją ogłoszoną przez Karola Nawrockiego (30 proc. – przeciwnie). Krytyczni wobec decyzji są wyborcy Nowej Lewicy (70 proc.). Zaś najwięcej zwolenników Karol Nawrocki znajdzie w elektoracie Konfederacji (91 proc. pozytywnych ocen).
Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 grudnia, na próbie 1068 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – CATI.
kk/PAP
