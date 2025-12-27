Wzruszające spotkanie. Pierwsza Dama ma w sercu Powstańców Warszawskich. Spełniła życzenie Janiny Jankowskiej ps. "Jasia"

W Pałacu Prezydenckim doszło do wzruszającego spotkania. Pierwsza Dama Marta Nawrocka zaprosiła sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego Janinę Jankowską ps. „Jasia”. Obecność polskiej bohaterki była związana z jej życzeniem odnośnie imienin.

Para prezydencka co rusz pokazuje, że bliskość z Polakami, to nie jest zagrywka PR-owa. Pierwsza Dama dała się poznać jako aktywna małżonka prezydenta, której los współobywateli leży na sercu.

Tym razem doszło do wzruszającego, powtórnego spotkania.

Po raz pierwszy spotkały się w lipcu, przed 81. rocznicą powstania warszawskiego. Wtedy Pani Janina Jankowska - powstańcza sanitariuszka - przyznała, że w grudniu chciałaby spędzić swoje imieniny z Pierwszą Damą. Dziś - w Pałacu Prezydenckim - marzenie się spełniło

