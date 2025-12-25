Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku może być dobrą okazją do zrobienia sobie detoksu od internetu w smartfonie! Takie działanie może mieć ogromne korzyści, jeżeli chodzi poprawę zdrowia psychicznego.
Profesor marketingu Adrian Wald z Texas McComs przeprowadził kontrolowany eksperyment, który wykazał, że zablokowanie na dwa tygodnie internetu w smartfonie poprawiło u użytkowników trzy wymiary funkcjonowania psychologicznego: zdrowie psychiczne, subiektywne samopoczucie i koncentracje.
Smartfony radykalnie zmieniły nasze życie i zachowania w ciągu ostatnich 15 lat, ale nasza podstawowa ludzka psychologia pozostaje niezmienna. Nasze najważniejsze pytanie brzmiało: czy jesteśmy przystosowani do ciągłego, ciągłego połączenia ze wszystkim? Dane sugerują, że nie
— wskazał profesor Wald.
Przebieg badania
Naukowcy przeprowadzili czterotygodniowe badanie kontrole na grupie 467 uczestników w średnim wieku 32 lat.
Na ich telefonach zainstalowane zostały aplikacje blokujące dostęp do internetu. Uczestnicy korzystali z sieci w domu, pracy i szkole, ale nie byli stale podłączeni do internetu.
Wyniki
W badaniu wykazano, że zablokowanie stałego dostępu na dwa tygodnie przyniosło uczestnikom korzyści zdrowotne.
Wyniki nie pozostawiają złudzeń. 91 proc. uczestników odnotowało poprawę w co najmniej jednym z trzech wyników: zdrowia psychicznego, subiektywnego samopoczucia i koncentracji
Warto zauważyć, że aż 71 proc. uczestników zgłosiło lepsze zdrowie psychiczne po przerwie w dostępie do internetu niż przed nią.
Średni stopień poprawy objawów depresji był większy niż odnotowany w licznych badaniach nad lekami przeciwdepresyjnymi
— przekazał portal News-Medical.net
Badanie wykazało także, że u uczestników czas skupienia uwagi poprawił się w stopniu równoważnym odwróceniu 10-letniego spadku funkcji poznawczych związanego z wiekiem.
Okres Bożego Narodzenia
Niemal dwutygodniowy okres świąteczny przy okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku może być dobrym czasem do takiego detoksu. Zwłaszcza że zaoszczędzony czas można poświęcić także na swoich bliskich. We współczesnym mocno zapędzonym świecie, gdzie cały czas jesteśmy „bombardowani” przez treści publikowane w sieci, taki okres detoksu może być naprawdę dobrym pomysłem.
Podsumowanie
Przeprowadzone przez naukowców badanie wskazało, że odstawienie internetu w smartfonie, nawet przy jednoczesnym korzystaniu z niego w innych miejscach, ma ogromny wpływ na poprawę zdrowia psychicznego, samopoczucia oraz koncentracji. Pozytywne zmiany odnotowane zostały wśród aż 91 procent uczestników badania. Okres świąteczny może być dobrą okazją do takiej przerwy.
Adrian Siwek/News-Medical.net
