Za przygotowanie tradycyjnej kolacji na cztery osoby trzeba zapłacić niemal 4 proc. więcej niż w 2024 r. Coraz więcej Polaków nie trzyma się jednak wigilijnego kanonu z zestawem 12 potraw – pisze „Rzeczpospolita”.
Jak zauważa „Rz”, w 2025 r. za składniki tradycyjnych dań na wigilię dla czterech osób trzeba zapłacić 168 zł, o 3,7 proc. więcej niż rok temu. W wigilijnym koszyku „Rz” brane są pod uwagę podstawowe produkty do samodzielnego przygotowania posiłku (m.in. kiszona kapusta, grzyby prawdziwki, śledzie, karp, chleb), bez półproduktów i dań gotowych.
Przed rokiem ceny wigilijnych produktów wzrosły o 5,2 proc. r./r., a rok wcześniej – o ponad 6 proc. r./r.
Inflacja hamuje: z szybkiego szacunku z indeksu cen autorstwa UCE Research i WSB Merito wynika, że po dwóch tygodniach grudnia ceny w sklepach są o 4 proc., a w przypadku żywności o 3,2 proc. wyższe niż rok temu
Które produkty?
Jak wyjaśnia, wolniejsze tempo wzrostu cen żywności zawdzięczamy głównie warzywom, które w listopadzie były średnio tańsze o 5,5 proc. r./r. Jednak ryby jednak zdrożały ponad 4 proc. r./r., w tym łosoś o niemal 12 proc., a śledzie o blisko 5 proc.
„Rz” ocenia, że zmiany na wigilijnym stole widać m.in. po sprzedaży karpia - przed laty hodowano go 21 tys. ton rocznie, teraz 17 tys. ton. Karpia zastępują inne ryby jak łosoś czy mintaj.
Z badania CEO SmartLunch wynika, że aż 55 proc. ankietowanych planuje zamówić gotowe potrawy na wigilijny stół, podczas gdy w poprzednich latach robiło to niespełna 23 proc. Decydują się na catering głównie ze względu na oszczędność czasu i wygodę (76 proc.) oraz stres związany z gotowaniem
PAP/Tomasz Karpowicz
