Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/748677-polscy-naukowcy-rozwijaja-ai-ktora-pomoze-wykrywac-tetniaka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.