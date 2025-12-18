Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie stanęła góralska szopka betlejemska! Jej montażowi przyglądał się reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek. Sama konstrukcja stajenki jest darem miasta Zakopane, rzeźbione figury pochodzą z gminy Poronin, a choinki są z Doliny Chochołowskiej - dowiedziała się PAP.
Cała konstrukcja szopki dotarła dziś przed Pałac Prezydencki i została tam zainstalowana. Jak poinformował PAP radny sejmiku województwa małopolskiego Jan Piczura, delegacja z Małopolski przywiozła elementy szopki oraz rozpoczęła jej montaż.
Sama konstrukcja szopki jest darem od miasta Zakopane. Rzeźbione w lipowych pniach postacie w szopce pochodzą z gminy Poronin i wykonali je tamtejsi artyści-rzeźbiarze. Wieziemy też choinki z Doliny Chochołowskiej, które podarowała Wspólnota Leśna Ośmiu Wsi w Witowie. Wzięliśmy też spod Tatr kilka worków pachnącego siana, które trafi do szopki. Dekorację stajenki z kolei podarował marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka
— powiedział PAP Piczura.
Uroczysta inauguracja szopki
Dodał, że planowana jest uroczysta inauguracja szopki przy dźwiękach góralskich kolęd, jednak termin wydarzenia pozostaje w gestii Kancelarii Prezydenta:
Chcemy zrobić całą oprawę góralską, aby było uroczyście
— podkreślił radny.
Zdjęcie sprzed Pałacy Prezydenckiego, gdzie stanęła szopka, zamieścił na platformie X również Zbigniew Bogucki.
„To także nasza tradycja”
Wczoraj szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka przywieziona spod Tatr.
Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza tradycja oraz znak, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa
— napisał.
PAP/Telewizja wPolsce24/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/748608-przed-palacem-prezydenckim-stanela-szopka-bozonarodzeniowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.