Prof. Magdalena Środa nie przestaje szokować. Tym razem uznała, że należy nadać obywatelstwo… udomowionym zwierzętom. Powołała się na casus rzek, które zyskały osobowość prawną. W swojej wypowiedzi przedstawiła pomysł podziału zwierząt na te, które traktowane byłyby jako obywatele i tych, które zostałyby uznane za uchodźców.
Prof. Środa gościła w programie prowadzonym na antenie TVP Info przez Annę Dudek. Tam socjolog poruszyła temat stosunku do zwierząt. Powołała się na książkę „Zoopolis”, które autorami są Sue Donaldson oraz Will Kymlicka.
Trzeba zwierzęta traktować nie jakby ze względu na ich prawa tylko trzeba przede wszystkim podzielić się na trzy kategorie: Zwierzęta udomowione, zwierzęta dzikie i zwierzęta tak zwane liminalne, czyli wiewiórki, ptaki, ale również karaluchy, szczury te, które pojawiają się u nas albo nie. I zastosować nie teorię moralną wobec nich tylko teorię polityczną
– powiedziała.
Zwierzęta udomowione powinny mieć obywatelstwo
– dodała.
Zwierzęta i niepełnosprawni
Swoją tezę poparła porównaniem m.in. do osób, które nie mówią.
Przecież wśród nas, ludzi, są ci, którzy są obywatelami, są ci, którzy nie mówią, są niepełnosprawni, są dzieci
– stwierdziła.
Prowadząca program wtrąciła wtedy:
W tym kraju traktowane marginalnie.
Następnie prof. Środa powołała się na casus rzek, które uzyskały osobowość prawną. Mowa tu m.in. o Gangesie i Jamunie w Indiach oraz o Whanganui w Nowej Zelandii.
Zwierzęta mogą mieć swoją reprezentację. Znamy na świecie już cztery rzeki, które mają swoje polityczne reprezentacje, bo są traktowane jako osoby prawne. Zwierzęta liminalne powinny być traktowane jak uchodźcy, natomiast zwierzęta dzikie powinny być traktowane jako obywatele państw suwerennych
– przekonywała Magdalena Środa.
