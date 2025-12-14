Pierwsza Dama Marta Nawrocka otrzymała niedawno bardzo ważne zaproszenie. Pochodziło od 10-letniego Teodora, chorego m.in. na dysplazję kostno-stawową i będącego pod opieką Kliniki Paleya. W odpowiedzi na filmik, w którym chłopczyk zaprasza pierwszą damę do odwiedzin, małżonka głowy państwa przyjechała dziś do placówki, gdzie spotkała się z małymi pacjentami, ich rodzicami, ale też pracownikami kliniki.
Mimo licznych problemów zdrowotnych (dysplazja kostno-stawowa, dysplazja Desbuquois, niskorosłość), 10-letni Teodor Górski podbił niejedno serce. Chłopczyk imponuje swoją siłą, pogodą ducha i radością z każdego dnia. Filmiki z Teosiem pojawiają się na profilu Kliniki Paley European na platformie TikTok. Widzimy tam jak chłopczyk bierze udział w rehabilitacji, bawi się czy rozmawia na ważne tematy. Zapragnął porozmawiać także z pierwszą damą, a Marta Nawrocka - mimo iż nie posiada konta na TikToku - szybko odpowiedziała na jego zaproszenie.
Wizyta Pierwszej Damy w Klinice Paleya
Klinika Paley European Institute na warszawskim Ursynowie jest największym w Europie centrum neuroortopedii oraz leczenia deformacji ortopedycznych w chorobach rzadkich i ultrarzadkich. Placówkę odwiedziła Pierwsza Dama Marta Nawrocka, odpowiadając na zaproszenie 10-letniego Teodora Górskiego, który opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie
— wpis o takiej treści pojawił się na profilu Kancelarii Prezydenta RP. Dołączono do niego zdjęcia żony prezydenta w towarzystwie małych pacjentów Kliniki Paleya - w tym 10-letniego Teosia.
Po zdjęciach widać, że również innym dzieciom wizyta Pierwszej Damy sprawiła wiele radości.
Zdjęcie Pierwszej Damy z małym Teodorem zamieściła także Żaklina Skowrońska - współpracownica Marty Nawrockiej, a wcześniej dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Pamiętacie Teosia? Chłopiec dwa tygodnie temu zaprosił Pierwszą Damę, do Paley Institute w Warszawie, kliniki, która leczy choroby rzadkie. I marzenie się spełniło
— napisała.
Teoś zaprosił Panią Prezydentkę
A jeśli nie pamiętają Państwo Teosia - nie szkodzi, opiszemy Państwu całą historię.
28 listopada na tiktokowym koncie Kliniki Paleya ukazał się filmik, na którym rezolutny chłopczyk odpowiada na pytania nagrywającej go osoby, dotyczące m.in. tego, jak nazywają się obecny prezydent RP oraz jego żona. Kiedy na oba odpowiada prawidłowo, pada pytanie, kim w takim razie jest pani Marta Nawrocka.
Prezydentką
— odpowiada Teoś.
W dalszej części nagrania chłopiec zaprasza żonę prezydenta Nawrockiego, aby przyjechała „do dzieci” z Instytutu Paleya.
Tutaj są rehabilitanci, którzy pomagają dzieciom(…) chodzić, być silnym, ćwiczyć
— podkreślił.
Autorka nagrania wspomina o inicjatywie „Paley and Friends” i pyta swojego rozmówcę, jakiego chciałby mieć przyjaciela.
Fajnego, miłego i szalonego
— odpowiedział Teoś.
Czyli chcielibyśmy przetestować, czy pani Marta Nawrocka jest takim przyjacielem?
— pyta autorka nagrania i oboje zapraszają Pierwszą Damę.
Jak pani chce, to pani jeszcze męża może zabrać
— podsumowuje Teodor.
Chłopiec, który boi się tylko wenflonu
Już 1 grudnia zamieszczono kolejny filmik z Teosiem. Choć pierwotnie obawiano się, że ponieważ Pierwsza Dama nie prowadzi konta na TikToku, dotarcie do niej może nie być łatwe, Marta Nawrocka otrzymała zaproszenie i pozytywnie na nie odpowiedziała.
Witajcie mam dla Was totalną petardę! Od kilku lat Teodor jest pod opieką Paley European Institute. Z sukcesem przechodzi kolejne etapy leczenia, dzięki sprzyjającej atmosferze jaka tam panuje i świetnym specjalistom. Powstała inicjatywa Paley&Friends która zakłada spotkania z ciekawymi ludźmi z dziećmi leczonymi w klinice ich rodzinami, w takiej luźnej atmosferze, aby się poznać i po prostu spędzić wspólnie ciekawy czas. Dla wielu dzieci leczenie jest długie, ciężkie a rehabilitacja jest codziennością. Sukces leczenia to nie tylko lekarze, rehabilitanci ale w dużej mierze poczucie bezpieczeństwa, mimo wszystko radość z życia, wspieranie się wzajemne, uściski i uśmiechy, czasem drobne prezenty. To wszystko tworzy całokształt, gdzie zarówno ja jak i Teo czujemy się zaopiekowani. Jest nam łatwiej planować leczenie, łatwiej przełykać informacje o konieczności kolejnej operacji. Kiedy zpytacie się Teo czy boi się swojej kolejnej 14 operacji, wiecie co odpowie? - „Nie boję się operacji, lekarzy…boję się tylko wenflonu”
— czytamy na facebookowym profilu „Kręcimy dla Teosia”.
W tamtym tygodniu Teodor zapraszał na TikTok Pierwsza Damę Panią #MartęNawrocką na wspomniane spotkanie. I wiecie co? Nikt nie spodziewał się tak szybkiej reakcji. ODPOWIEDZIAŁA TAK! „Teoś, dziękuję za zaproszenie! Do zobaczenia!”. Także już niebawem Teo i reszta pacjentów Paley European Institute spotka się z Panią Prezydentką! W/w inicjatywa została stworzona prze PR kliniki na czele z Joanną Sobolewską. Joanno dobra robota!!!
Chłopcu towarzyszy króliczek, a na pytanie autorki nagrania, kto przyjął zaproszenie Teosia, 10-latek odpowiada:
Pani prezydentka.
Pytany o towarzyszące mu w związku z tą wizytą emocje, Teoś stwierdził, że choć „bardzo się stresuje”, to jednocześnie „cieszy się”. A jakie są plany na taką wizytę?
Może jakieś przyjęcie. Uczta, zabawa?
— zastanawia się chłopczyk.
Czy jest może jakieś pytanie, które chciałby zadać pani Marcie Nawrockiej? Choć wyraźnie wzruszonemu 10-latkowi nic w tym momencie nie przyszło do głowy, po chwili ktoś szeptem podpowiedział: „Czy mąż przyjdzie”.
Czy mąż przyjdzie?
— zapytał chłopiec.
