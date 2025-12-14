96 proc. Polaków nie wierzy w zakończenie konfliktu w Ukrainie w tym roku - wynika z sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu”.
Donald Trump zapowiadał, że gdy zostanie prezydentem, zakończy wojnę rosyjsko-ukraińską w 24 godziny. Przypominamy, że został zaprzysiężony 20 stycznia 2025 r., a końca wojny nie widać
– pisze „Super Express”.
W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zadano pytanie: czy wierzysz, że wojna na Ukrainie zakończy się do końca 2025 r.?
Kto wierzy w szybkie zakończenie wojny?
Na tak zadane pytanie 96 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, tylko 4 proc. wierzy w taką ewentualność.
Badanie wykonano w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Niedziela jest 1390. dniem pełnowymiarowej wojny.
