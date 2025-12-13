„Krew mnie zalewa, kiedy czytam komentarze jakichś śpiewaków i im podobnych, którzy nie dość, że żyją ze zrzutek, dotacji lub pracy od 8:00 do 16:00 na UoP ze wszystkimi jej benefitami, to jeszcze chcieliby zabrać tym „bogatym chłopom” ich ciężko zarobione pieniądze, bo według nich za duży dom sobie wybudowali (pozdrowienia dla Huberta Ojdana) czy mają raj ubezpieczeniowy w KRUS” - napisał Mateusz Bożydar Marzoch na portalu X, odnosząc się do ataków środowisk lewicowo-liberalnych na rolników.
Ostatnimi czasy środowiska lewicowo-liberalne upodobały sobie ataki na kilka ważnych z perspektywy bezpieczeństwa Polski grup społecznych. Wśród najbardziej krytykowanych znajdują się górnicy i rolnicy, którym zarzuca się pazerność i nieustanne narzekania oraz żądania przywilejów. Prawda jest jednak taka, że obie te grupy zapewniają Polsce niezależność energetyczną i żywnościową, co z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezależności jest kluczowe.
Głos w obronie rolników postanowił zabrać Mateusz Bożydar Marzoch - syn rolnika, szef Straży Marszu Niepodległości oraz asystent wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Marzoch opisał sytuację swojego ojca, który zajmował się gospodarstwem. Przeszedł ciężką operację i przez pewien czas nie będzie mógł oporządzać krów. Nie może również liczyć na pomoc z KRUSu. Marzoch opisał również, jak wygląda życie rolnika, który nie może sobie pozwolić na zaniedbania.
Do krytyków rolników
Marzoch zwrócił uwagę, że krytykami rolników są zazwyczaj osoby, które utrzymują się z wpłat czy dotacji.
Krew mnie zalewa, kiedy czytam komentarze jakichś śpiewaków i im podobnych, którzy nie dość, że żyją ze zrzutek, dotacji lub pracy od 8:00 do 16:00 na UoP ze wszystkimi jej benefitami, to jeszcze chcieliby zabrać tym „bogatym chłopom” ich ciężko zarobione pieniądze, bo według nich za duży dom sobie wybudowali (pozdrowienia dla Huberta Ojdana) czy mają raj ubezpieczeniowy w KRUS
— napisał na portalu X.
Wszyscy wy, którzy piszecie takie bzdury na rolników, łapy precz od jedzenia, które kupujecie w sklepach. Wszyscy won sami produkować sobie żywność. Nie ważcie się tknąć niczego wyprodukowanego przez rolnika skoro was tak gryzie, że może sobie wybudować dom na własnej działce za własne pieniądze. Alternatywnie spróbujcie przeżyć za 750 zł przez cały miesiąc
— dodał.
Marzoch porównał wkład rolników oraz tych, którzy krytykują, w rozwój Polski.
Rolnik was niewdzięcznicy karmi, wychowuje gromadkę dzieci walcząc z niżem demograficznym, zadba o starszych i schorowanych rodziców (np. biorąc ich ze sobą do nowego, większego domu). A wy co? Życie z dotacji (dotacje z naszych podatków), bez dzieci (lub ze zbyt małą ich liczbą do poprawy demografii), z rodzicami oddanymi do domu opieki (pewnie co niektórym i legalna eutanazja się marzy). Jesteście smutnymi ludźmi
— spuentował.
Krytycy z uporem maniaka pomijają wszelkie niedogodności, z jakimi muszą się mierzyć rolnicy. Wyśrubowane i absurdalne wymogi przy produkcji, czy poszerzane obostrzenia. Niebawem umowa z Mercosur, na chwilę obecną zalew żywności wątpliwej jakości z Ukrainy. Jeżeli zniknie nasze rolnictwo, to Polacy będą mogli pożegnać się z żywnością dobrej jakości. Zostaną zdani na łaskę międzynarodowych koncernów, które w dodatku będą dyktować ceny.
xyz/X
