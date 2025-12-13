Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką wsparli akcję Szlachetna Paczka, przygotowując dary dla potrzebującej rodziny – poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Jak podano na profilu Kancelarii Prezydenta na X, para prezydencka przygotowała paczkę dla sześcioosobowej rodziny, której sytuacja „uległa dramatycznemu pogorszeniu w wyniku choroby ojca”.
Małżeństwo nie mogło dłużej prowadzić gospodarstwa rolnego i przekazało je w dzierżawę. Ponieważ mężczyzna wymaga całodobowej opieki, mama czwórki dzieci nie może podjąć stałego zatrudnienia. Troje dzieci wciąż się uczy. Każdy dzień stanowi prawdziwe wyzwanie dla całej rodziny
— podkreślono.
KPRP poinformowała, że prezydent wraz z pierwszą damą przekazali rodzinie opał, który „w okresie zimowym pozwoli ogrzać dom i był główną zgłoszoną potrzebą”.
W Szlachetnej Paczce dla tej rodziny znalazły się też sprzęty gospodarstwa domowego (lodówka, kuchenka gazowa), a także przybory szkolne, ręczniki, zapas żywności i środków czystości
— czytamy.
Zaangażowanie Pary Prezydenckiej w Szlachetną Paczkę
Zaangażowanie pary prezydenckiej w Szlachetną Paczkę to już tradycja. W Pałacu Prezydenckim pierwszy podarunek do tego projektu został zainicjowany przez b. pierwszą damę Marię Kaczyńską, która przygotowała pomoc dla wielodzietnej rodziny z województwa warmińsko–mazurskiego.
Paczki otrzymują rodziny zgłoszone przez osoby ze swojego otoczenia i wolontariuszy Szlachetnej Paczki jako potrzebujące pomocy. Organizatorzy akcji weryfikują zgłoszenia i uruchamiają bazę potrzebujących rodzin, w której darczyńcy mogą wybrać, kogo wesprzeć. Baza jest dostępna na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Jest w niej m.in. informacja o najbardziej niezbędnych produktach, które powinny znaleźć się w paczce dla danej rodziny.
Szlachetna Paczka jest w tym roku organizowana po raz 25. W zeszłorocznej edycji akcji ponad 17 tys. rodzin otrzymało pomoc o łącznej wartości 72,5 mln zł od przeszło pół miliona darczyńców. Wartość paczek była jednak o 1,5 mln zł niższa niż w 2023 r., co organizator akcji – Stowarzyszenie Wiosna – tłumaczył obawami Polaków o przyszłość związanymi z wysoką inflacją.
CZYTAJ TAKŻE: Para Prezydencka zachęca do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. „To ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie”
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/748190-para-prezydencka-wsparla-akcje-szlachetna-paczka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.