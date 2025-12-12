Para Prezydencka zachęca Polaków do wsparcia akcji dobroczynnej Caritasu - Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Środki ze sprzedaży świec Caritasu, są przeznaczane m.in. na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów i wsparcia dzieci w rehabilitacji oraz leczeniu. „Jest to ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie, a jednocześnie wspaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego, bo to dzieło prowadzą razem polscy katolicy, ewangelicy i prawosławni” - podkreśliła głowa państwa.
Drodzy Rodacy, zachęcamy Państwa do wsparcia wielkiej akcji dobroczynnej - Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest to ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie, a jednocześnie wspaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego, bo to dzieło prowadzą razem polscy katolicy, ewangelicy i prawosławni
— powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na profilu X Kancelarii Prezydenta.
Świece Caritas są obecne w polskich domach już od 35 lat. Symbolizują ciepło, serdeczność, uroczysty i radosny charakter świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim są znakiem solidarności z bliźnimi
— zaznaczyła z kolei Marta Nawrocka, Pierwsza Dama.
„My, Polacy, mamy wielkie serce”
Niech również w tym roku na naszych stołach przy rodzinnej wieczerzy zapłonie to światło pełne piękna i dobra. Zachęcamy wszystkich do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. My, Polacy, mamy wielkie serce i szczodrze pomagamy potrzebującym. Świadczą o tym liczby. Dotychczas rozprowadzono już ponad 50 milionów świec Caritasu, a zebrane środki co roku finansują pomoc dla ponad 100 000 dzieci
— podkreślił prezydent.
Bądźmy lepsi dla siebie, nieśmy nadzieję
— zaapelowała Pierwsza Dama.
Wesołych Świąt przy świecach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
— zwrócił się do Polaków Karol Nawrocki.
