Według najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego poza granicami Polski przebywa niecałe 1,5 mln obywateli Polski. „Warto podkreślić, że kraje europejskie są najczęstszym (ok. 94 proc.) wyborem kraju zamieszkania długookresowych imigrantów czasowych z Polski” - podał GUS.
GUS przedstawił dziś informację o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2019-2024. Pod uwagę brani są mieszkańcy Polski przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i dłużej w latach 2019–2024.
Szacuje się, że w końcu 2024 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 1 mln 499 tys. obywateli Polski, tj. o 22 tys. więcej niż w 2023 r. Warto podkreślić, że kraje europejskie są najczęstszym (ok. 94 proc.) wyborem kraju zamieszkania długookresowych imigrantów czasowych z Polski
— poinformował GUS.
W Europie w 2024 r. przebywało około 1,4 mln polskich emigrantów. Większość z nich – około 869 tys. – przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spośród krajów europejskich najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (415 tys.), Niemczech (407 tys.), Holandii (132 tys.), Norwegii (78 tys.) oraz w Irlandii (69 tys.).
Polacy za granicą na przestrzeni ostatnich lat
GUS przypomniał, że w 2019 r. liczba polskich obywateli przebywających czasowo (12 miesięcy i dłużej) za granicą wynosiła nieco ponad 1,6 mln. W 2020 r. nastąpił spadek tej liczby, a w latach 2020-2024 oscylowała ona wokół poziomu około 1,5 mln.
Największy przyrost liczby długookresowych emigrantów czasowych z Polski w latach 2019-2024 nastąpił w Holandii i Szwajcarii – odpowiednio o 28 tys. (26,6 proc.) i 8 tys. (39,1 proc.). Z kolei największy spadek odnotowano w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech - odpowiednio o 132 tys. (24,1 proc.), 10 tys. (2,4 proc.) i 8 tys. (14,2 proc.).
Jak zauważył urząd, w 2019 r. liczba emigrantów czasowych z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii na pobyt co najmniej 12 miesięcy wynosiła 547 tys. Na koniec 2020 r. (po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur UE) odnotowano największy spadek tej wartości – o niemal 100 tys. - do poziomu 449 tys. W 2024 r. liczba ta spadła do około 415 tys.
GUS zastrzegł, że przedstawione wyniki dla lat 2019–2023 stanowią aktualizację opublikowanych szacunków w 2024 r. Natomiast dla 2024 r. przedstawione wyniki są wartościami prognozowanymi.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/748087-ilu-polakow-przebywa-na-emigracji-gus-przedstawil-dane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.