Steward Łukasz z LOT-u podbija sieć! Wszystko przez oryginalny sposób powitania pasażerów samolotu. "Ho, ho, ho! Jaki jesteś rozśpiewany!"

Steward Łukasz z LOT-u podbija sieć! / autor: Fratria/X/LOT
Film z udziałem stewarda Łukasza z PLL LOT podbił media społecznościowe. Popularność nagrania wynika z jego wyjątkowych zdolności aktorskich, które zaprezentował pasażerom lecącym do Wilna, witając ich w oryginalny i nietypowy sposób.

Na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT pasażerowie, zamiast zwykłego powitania pasażerowie otrzymali wyjątkowy prezent!

Steward Łukasz z okazji Mikołajek zorganizował mini-koncert w świątecznym klimacie, a obok niego pojawił się niebieski żuraw LOTek – maskotka przewoźnika, która teraz ma swoją świąteczną edycję z czapką św. Mikołaja.

Cały samolot od razu w dobrym humorze”

Publiczność szybko chwyciła za telefony, a nagrania z występu w mgnieniu oka stały się viralem.

Leciałem z tym gościem. Cały samolot od razu w dobrym humorze. Ciekawe czy są jakieś zawody takich stewardów i stewardes - mielibyśmy medal nawet w konkurencji międzynarodowej

— zaznaczył publicysta Telewizji wPolsce24 Jacek Łęski.

X/Natalia Wierzbicka

