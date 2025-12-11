Film z udziałem stewarda Łukasza z PLL LOT podbił media społecznościowe. Popularność nagrania wynika z jego wyjątkowych zdolności aktorskich, które zaprezentował pasażerom lecącym do Wilna, witając ich w oryginalny i nietypowy sposób.
Na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT pasażerowie, zamiast zwykłego powitania pasażerowie otrzymali wyjątkowy prezent!
Steward Łukasz z okazji Mikołajek zorganizował mini-koncert w świątecznym klimacie, a obok niego pojawił się niebieski żuraw LOTek – maskotka przewoźnika, która teraz ma swoją świąteczną edycję z czapką św. Mikołaja.
„Cały samolot od razu w dobrym humorze”
Publiczność szybko chwyciła za telefony, a nagrania z występu w mgnieniu oka stały się viralem.
Leciałem z tym gościem. Cały samolot od razu w dobrym humorze. Ciekawe czy są jakieś zawody takich stewardów i stewardes - mielibyśmy medal nawet w konkurencji międzynarodowej
— zaznaczył publicysta Telewizji wPolsce24 Jacek Łęski.
