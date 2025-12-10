Wśród odpowiedzi wielokrotnego wyboru dotyczących najważniejszych kryteriów, które decydują o wyborze produktów podczas zakupów żywności na święta, najwięcej wskazań, 81 proc., uzyskała cena - wynika z raportu UCE Research i Grupy Blix. Na kolejnych miejscach znalazły się promocje i jakość.
Uczestnicy badania Grupy Blix i UCE Research otrzymali do wyboru zestaw odpowiedzi wielokrotnego wyboru dotyczących czynników, którymi kierują się w trakcie zakupów artykułów spożywczych na Boże Narodzenie. Na liście mogli zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.
Najwięcej respondentów - 81 proc. – wskazało „cenę”. Odpowiedź ta również w ubiegłorocznej ankiecie wybierana była najczęściej, wskazało tak 78,5 proc. badanych.
Wzrost znaczenia tego czynnika do 81 proc. jednoznacznie potwierdza, że polscy konsumenci wchodzą w sezon świąteczny z wyraźnym nastawieniem na kontrolę wydatków. Wzrost o 2,5 punktu procentowego rok do roku wskazuje nie tyle na pogorszenie sytuacji finansowej konsumentów, co ich rosnącą dyscyplinę zakupową i większą świadomość cenową. Polacy nie chcą przepłacać i aktywnie zarządzają budżetem
— skomentował dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy Blix.
Znaczenie „promocji”
„Promocja” uzyskała 72 proc. wskazań (rok wcześniej – 70,1 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się „jakość” z wynikiem 53,6 proc. (w ubiegłym roku 53,3 proc.).
W ocenie autorów raportu wyniki te pokazują, że promocje stanowią kluczowy element świątecznych strategii zakupowych Polaków, który ich zdaniem umożliwia obniżenie kosztów.
Jak jednak zauważył dr Łuczak, nie oznacza to, że dla klientów atrakcyjne są wszelkie promocje, w tym te obejmujące artykuły niskiej jakości.
Kompromis ws. jakości?
W okresie świątecznym konsumenci nie są skłonni do jakościowych kompromisów. Sprzedawcy detaliczni muszą więc przygotować wyjątkowo mocne oferty, jeśli chcą przyciągnąć uwagę klientów
— dodał ekspert.
Na kolejnych miejscach w zestawieniu uplasowało się „własne doświadczenie” – 37,1 proc. (w ubiegłym roku – 34,9 proc.), a także „dostępność” – 28,9 proc. (24,7 proc.). „Markę” wskazało 10,3 proc. respondentów (rok temu – 9,6 proc.), „opinię rodziny lub znajomych” – 5,6 proc. (7,1 proc.), a „reklamę” – 5,1 proc. (3,7 proc.). Najmniej wskazań uzyskała „opinia influencera lub celebryty” – 0,5 proc. (poprzednio – 0,3 proc.). Z kolei 0,8 proc. respondentów nie potrafiło się określić (rok wcześniej – 0,6 proc.), z kolei 0,9 proc. badanych wybierało kwestię nieuwzględnioną w zestawie odpowiedzi (w ubiegłym roku – 1,4 proc.).
Wpływ influencerów na decyzje związane z zakupem żywności jest minimalny. W przypadku tego asortymentu konsumenci nie ulegają trendom, lecz polegają na własnej ocenie jakości, cenie i przyzwyczajeniach
— podsumował Łuczak.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1007 osób – respondentów odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.
PAP/Tomasz Karpowicz
