Prezydent przyjął Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy. "Możemy tworzyć lepszy świat w oparciu o chrześcijańskie wartości"

Para prezydencka odbiera Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy / autor: PAP/Leszek Szymański
Dla mnie jako dla prezydenta Polski jednym z zadań jest zachowanie pokoju w granicach Rzeczypospolitej. To światło będzie mi w najbliższych dniach o tym przypominać. Bardzo dziękuję drodzy druhowie za ten dzisiejszy dzień w imieniu swoim, swojej małżonki, moich współpracowników” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, odbierając z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Drogie druhny, drodzy druhowie. Zazwyczaj witam się w Pałacu Prezydenckim słowami „dzień dobry”. Jako zwierzchnik sił zbrojnych zazwyczaj mówię „czołem żołnierze”. Dzisiaj powiem „czuwaj”. Bardzo się cieszę, że odwiedziliście Pałac Prezydencki

— przywitał harcerzy prezydent Nawrocki.

Głowa państwa odniosła się do symboliki dzielenia się Betlejemskim Światłem Pokoju.

Dzielenie się Światłem Pokoju to piękna symbolika. Dziękuję, że to światło zapalone w Betlejem trafiło do mnie, mojej Żony i współpracowników. Rozpoczynamy tę tradycję na nowo - z nową Parą Prezydencką. Za tym światłem idą wartości, które są ważne dla naszej Ojczyzny - miłość, miłosierdzie, szukanie pokoju

— powiedział prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że Betlejemskie Światło Pokoju będzie mu przypominać o powinności, jaką jest troska o bezpieczeństwo Polski.

Dla mnie jako dla prezydenta Polski jednym z zadań jest zachowanie pokoju w naszych Rzeczypospolitej. To światło będzie mi w najbliższych dniach o tym przypominać. Bardzo dziękuję drodzy druhowie za ten dzisiejszy dzień w imieniu swoim, swojej małżonki, moich współpracowników

— wyjaśnił.

Niech to będzie dobry rok 2026, a nie wyobrażam go sobie bez zaangażowania polskich harcerzy, polskich druhów. Jesteście solą naszej ziemi. Choć nigdy nie byłem harcerzem, to zawsze przez swoją długą drogę instytucjonalną, życiową, z wielkim szacunkiem i uznaniem na to patrzyłem patrzyłem

— kontynuował prezydent.

Na koniec głowa państwa zwróciła się bezpośrednio do harcerzy.

Chcę to powiedzieć jako prezydent Polski, że walka z samym sobą, o dobro w samym sobie, miłość, miłosierdzie, szacunek do drugiego człowieka jest tą walką, którą musimy toczyć każdego dnia. Znajdując dobro w sobie możemy dzielić się nim na zewnątrz. Drodzy harcerze, jesteście dowodem na to, że możemy tworzyć lepszy świat w oparciu o chrześcijańskie wartości

— powiedział.

Adam Bąkowski/KPRP

