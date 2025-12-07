Harcerze ZHP odebrali Betlejemskie Światło Pokoju odpalone w Grocie Narodzenia od słowackich Skautów. „Pielęgnuj dobro w sobie”

Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach / autor: PAP/Grzegorz Momot

W Zakopanem harcerze odebrali dziś od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju – symbol nadziei, pokoju i jedności, który każdego roku przemierza świat dzięki międzynarodowej sztafecie skautów.

Płomień został uroczyście odebrany przez harcerki i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego podczas mszy w sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. Następnie Betlejemskie Światło Pokoju odebrały wszystkie chorągwie ZHP i rozpoczęło ono wędrówkę po kraju. Jutro Światło zostanie przekazane m.in. do Pałacu Prezydenckiego.

Sztafeta Światła przypomina, że każdy człowiek może stać się tym, który niesie światło – dosłownie i symbolicznie. Gdy płomień zostaje podzielony, rozprasza ciemność nie siłą jednej świecy, lecz blaskiem wielu, jednocząc ludzi niezależnie od pochodzenia czy wyznania

— powiedziała Małgorzata Godyń z wydziału Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP.

„Pielęgnuj dobro w sobie”

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Pielęgnuj dobro w sobie”, inspirowane słowami z 1. Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Wszystko badajcie, zachowujcie to, co dobre”.

Nawiązuje ono do obrazu ogrodu, który wymaga troski i uważności, tak jak człowiek potrzebuje świadomego dbania o swoje życie duchowe, psychiczne i fizyczne. „Pielęgnuj dobro w sobie” w harcerskiej perspektywie to zachęta do rozwoju, odpowiedzialności i służby

— wyjaśniła Godyń.

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju trafi w najbliższych dniach do parafii, szkół, szpitali, urzędów, placówek pomocowych i domów w całej Polsce, niosąc przesłanie nadziei, braterstwa i pokoju.

W tym roku w akcję włączy się również harcerski żaglowiec „Zawisza Czarny”. 13 grudnia jednostka wyruszy z Gdyni z misją dostarczenia Betlejemskiego Światła Pokoju do Szwecji. Z Polski Betlejemskie Światło trafi też na Litwę, Ukrainę oraz do Niemiec. W Betlejemskim Zlocie, organizowanym przy okazji przekazania Światła, uczestniczy ponad 3,5 tys. harcerek i harcerzy z całej Polski. Związek Harcerstwa Polskiego włącza się w tę międzynarodową akcję od 1991 r.

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. W Grocie Narodzenia w Betlejem odpalana jest świeca, której płomień skauci przekazują dalej przez kolejne kraje. W 2024 r., z powodu niebezpiecznej sytuacji w Ziemi Świętej, płomień był zabrany z Christkindl w Górnej Austrii - partnerskiego miasta Betlejem. W tym roku tradycja została w pełni przywrócona – płomień ponownie odpalono w miejscu narodzin Chrystusa, po czym przetransportowano go drogą lotniczą do Austrii, skąd trafił do skautów z Europy.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

